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FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 12:18 | Son Güncelleme

FETÖ'nün emniyet mahrem imamlarından Arif Demir'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından Arif Demir, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Demir ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için Demir'e söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Demir, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.

Demir, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmedi ve aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Suçsuz olduğunu belirten Demir, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Tevfik Gerçek, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre, sanık Demir'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte Demir'in tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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