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FETÖ’nün sınav hırsızlığı davasında karar açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 18:31 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından hazırlanan sınav sorularının "Sır Cihazı"na aktarılması sırasında ÖSYM’de çalışan FETÖ üyeleri tarafından kopyalanmasına ilişkin 4 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

ÖSYM tarafından hazırlanan sınav sorularının "Sır Cihazı"na aktarılması sırasında ÖSYM’de çalışan FETÖ üyeleri tarafından kopyalanmasına ilişkin 4 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada 4 sanığın 6 yıl 3 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

ÖSYM tarafından hazırlanan sınav sorularının, soru havuzundan çekilerek matbaaya gönderilmek üzere "Sır Cihazı" adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada FETÖ mensuplarınca ÖSYM’nin bilgisayarlarına kurulan "ProNMS ve Lumension" adlı programlar vasıtasıyla arka planda kaydedildiğinin tespiti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada eski ÖSYM çalışanı 4 sanık hakkında dava açılmıştı. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, FETÖ üyesi olmadıklarını, sınav sorularının sızdırılmasında herhangi bir sorumluluklarının bulunmadığını iddia etti.

Sanık avukatlarının beyanlarının alınması ve sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme, hükmünü açıkladı. Buna göre, ÖSYM’de görevliyken sınav sorularının güvenliğinden sorumlu olan tutuklu sanık Muhammet Emin Akçelik, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sır Cihazı’na aktarılan sınav sorularını, yaptığı sanal sunucu vasıtasıyla kopyaladığı ve örgüte sızdırdığı tespit edilen Akçelik’e, ayrıca "Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" ve "ÖSYM Kanununa Muhalefet" suçlarından da 6 yıl 3 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

Tutuklu sanık Mehmet Dönmez, "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan 15 yıl hapse mahkum edilirken, tutuksuz sanık İbrahim Cem İlman, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 4 ay, tutuksuz sanık İbrahim Pektaş da aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sınav sorularının sızdırılması faaliyetinde doğrudan iştirakine ilişkin kati bir tespit bulunmadığını belirttiği sanıklar Dönmez, İlman ve Pektaş’ın, "Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" ve "ÖSYM Kanununa Muhalefet" suçlarından beraatına karar verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, tutuksuz sanıkların da adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

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