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Fetullah Gülen'in yeni talimatı deşifre oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 06:52 | Son Güncelleme

FETÖ, yeni adres bulmakta zorlanıyor. Örgüte ait ev sayısının erkeklerde yüzde 94, kadınlarda yüzde 81 azaldığı belirtiliyor. Saklanacak yer bulamayan örgütün şimdi de öğrenciler üzerinden kiralık ev arayışı içine girdiği ortaya çıktı. Örgüt üyelerine evlerde 3-4 kişi kalmaları için de talimat verildi.

Fetullah Gülen'in yeni talimatı deşifre oldu!

15 Temmuz'un ardından örgütün faaliyetlerini sürdürdüğü ve kaçak militanlarının saklandığı gaybubet evleri tek tek tespit edildi ve çok sayıda elemanı tutuklandı. Varlığını yer altında sürdürmeye çalışan ve yeni adresler bulmakta oldukça zorlanan FETÖ'nün öğrenciler üzerinden yeniden oluşum sürecine girdiği anlaşıldı.

Örgütün bu çırpınışları üst düzey yöneticilerinin özel kanal üzerinden yaptıkları görüşmelere yansıdı. Deşifre edilen ve eylül ayının son haftasında gerçekleştirilen konuşmalarda, art arda yapılan operasyonlarla bazı illerde evlerin yok denecek kadar azaldığı, bazı illerde ise evlerin tamamen kapandığından bahsediliyor. Konuşmalarda, tüm illerdeki örgüte ait ev sayısının erkeklerde yüzde 94, kadınlarda yüzde 81 azaldığı belirtiliyor.

ÖĞRENCİLERLE YENİ YAPILANMA

Yeni Şafak'tan Osman Özgan'ın haberine göre; Konuşmalarda öğrenci evleriyle ilgili alınan ve alınması istenen tedbirler, örgütün öğrenciler üzerinden yapılanmaya çalıştığını da ortaya koyuyor. Buna göre, dikkat çekmemek için evlerin farklı formatlarla renklendirildiği, örgütü eleştiren kitapların bulundurulduğu konuşmalarda geçiyor.

3-4 KİŞİ KALMA TALİMATI

Evlerde ortalama 3-4 kişinin kalması ve bir örgüt mensubunun en fazla iki evden sorumlu olması gerektiği konuşmalarda ifade ediliyor. Öğrencilerin deşifre olmasının önüne geçmek amacıyla devlet yurtlarına yönlendirilmesi gerektiği kaydediliyor. Mezun olan kişilerin bu evlere girmesinin yasaklandığı anlaşılıyor. Ayrıca ayda iki kez evlerde kamp yapılması ve örgüt üyelerine gerekli talimatlandırmaların yapılmaya devam etmesi gerektiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullah Gülen FETÖ talimat

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