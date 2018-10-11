Fetullah Gülen'in yeni talimatı deşifre oldu!

15 Temmuz'un ardından örgütün faaliyetlerini sürdürdüğü ve kaçak militanlarının saklandığı gaybubet evleri tek tek tespit edildi ve çok sayıda elemanı tutuklandı. Varlığını yer altında sürdürmeye çalışan ve yeni adresler bulmakta oldukça zorlanan FETÖ'nün öğrenciler üzerinden yeniden oluşum sürecine girdiği anlaşıldı.

Örgütün bu çırpınışları üst düzey yöneticilerinin özel kanal üzerinden yaptıkları görüşmelere yansıdı. Deşifre edilen ve eylül ayının son haftasında gerçekleştirilen konuşmalarda, art arda yapılan operasyonlarla bazı illerde evlerin yok denecek kadar azaldığı, bazı illerde ise evlerin tamamen kapandığından bahsediliyor. Konuşmalarda, tüm illerdeki örgüte ait ev sayısının erkeklerde yüzde 94, kadınlarda yüzde 81 azaldığı belirtiliyor.

ÖĞRENCİLERLE YENİ YAPILANMA



Yeni Şafak'tan Osman Özgan'ın haberine göre; Konuşmalarda öğrenci evleriyle ilgili alınan ve alınması istenen tedbirler, örgütün öğrenciler üzerinden yapılanmaya çalıştığını da ortaya koyuyor. Buna göre, dikkat çekmemek için evlerin farklı formatlarla renklendirildiği, örgütü eleştiren kitapların bulundurulduğu konuşmalarda geçiyor.