MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Feyza Altun'un kazancı gündem oldu! Şükran Polat paylaştı: "2.5 milyon TL'lik Mercedes marka aracı nasıl aldınız?"

Feyza Altun'un kazancı gündem oldu! Şükran Polat paylaştı: "2.5 milyon TL'lik Mercedes marka aracı nasıl aldınız?"

11.01.2024 09:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sosyal medyada adından söz ettiren avukat Feyza Altun fenomenlere savaş açmıştı. Feyza Altun'un kazancı da sosyal medyada gündem oldu. Emre Erciş sosyal medyadan avukatın kazancını paylaşıp "2.5 milyon TL'lik Mercedes marka aracı nasıl aldınız?" diye sordu. Şükran Polat da bu paylaşımı pas geçmedi.

Feyza Altun'un kazancı gündem oldu! Şükran Polat paylaştı: "2.5 milyon TL'lik Mercedes marka aracı nasıl aldınız?"

Fenomenlere ve yaşam koçlarına dair paylaşımlarıyla gündeme gelen avukat Feyza Altun, Emre Erciş'in hedefi oldu. Merve Taşkın'ın da avukatı olarak tanınan Feyza Altun'un kazancına dair iddialar sosyal medyada gündemde.

Gazeteci Emre Erciş, Feyza Altun'u etiketleyerek "Avukatlık dışında başka bir geliriniz yok. Kirada eviniz vs gibi" diyerek şunları yazdı:

"Bu bağlamda,
2019 yılında 63.726 TL zarar etmişsiniz
2020 yılında 136.976 TL kazanmışsınız
2021 yılında 289.275 TL kazanmışsınız
2022 yılında 541.777 TL kazanmışsınız
Sorum çok basit. Bu kazançlar doğrultusunda sosyal medya hesabınızda paylaştığını hayatı nasıl yaşıyor ve 2023 model yaklaşık 2.5 MİLYON TL'lik Mercedes marka aracı nasıl aldınız?"

uııy

POLAT AİLESİ PAS GEÇMEDİ

Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat da bu paylaşımları kendi sosyal medya hesabında yer verdi.

yuıuyy
Engin Polat'ın annesi "E cevap ver bakalım" diyerek paylaşımı yayınladı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Gözüme kulağıma dilime dinime inanamadım''Gözüme kulağıma dilime dinime inanamadım'
İç çamaşırlı pozlarıyla nefes kesti! Jartiyerini çekip...İç çamaşırlı pozlarıyla nefes kesti! Jartiyerini çekip...
Eskortla aldatıldı! Hemen harekete geçti Eskortla aldatıldı! Hemen harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
Feyza Altun sosyal medya feyza ele
En Çok Okunan Haberler
Günlük 1500 TL, ayda 30 bin TL maaş var ama çalışacak eleman yok!

Günlük 1500 TL, ayda 30 bin TL maaş var ama çalışacak eleman yok!

'Gözüme kulağıma dilime dinime inanamadım'

'Gözüme kulağıma dilime dinime inanamadım'

İsveç'te 200 yıl sonra 'savaş' sesleri! Herkes şaşkın

İsveç'te 200 yıl sonra 'savaş' sesleri! Herkes şaşkın

Arda Güler 112. dakikada oyuna girdi, Real Madrid orta sahadan attı!

Arda Güler 112. dakikada oyuna girdi, Real Madrid orta sahadan attı!

Erotik poz kavgası! Ağlayarak konuştu: "Beni yadırgamayı çok iyi biliyorlar..."

Erotik poz kavgası! Ağlayarak konuştu: "Beni yadırgamayı çok iyi biliyorlar..."

TikTok'ta tepki çeken bir görüntü daha!

TikTok'ta tepki çeken bir görüntü daha!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.