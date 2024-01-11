Feyza Altun'un kazancı gündem oldu! Şükran Polat paylaştı: "2.5 milyon TL'lik Mercedes marka aracı nasıl aldınız?"

Fenomenlere ve yaşam koçlarına dair paylaşımlarıyla gündeme gelen avukat Feyza Altun, Emre Erciş'in hedefi oldu. Merve Taşkın'ın da avukatı olarak tanınan Feyza Altun'un kazancına dair iddialar sosyal medyada gündemde.

Gazeteci Emre Erciş, Feyza Altun'u etiketleyerek "Avukatlık dışında başka bir geliriniz yok. Kirada eviniz vs gibi" diyerek şunları yazdı:

"Bu bağlamda,

2019 yılında 63.726 TL zarar etmişsiniz

2020 yılında 136.976 TL kazanmışsınız

2021 yılında 289.275 TL kazanmışsınız

2022 yılında 541.777 TL kazanmışsınız

Sorum çok basit. Bu kazançlar doğrultusunda sosyal medya hesabınızda paylaştığını hayatı nasıl yaşıyor ve 2023 model yaklaşık 2.5 MİLYON TL'lik Mercedes marka aracı nasıl aldınız?"

POLAT AİLESİ PAS GEÇMEDİ

Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat da bu paylaşımları kendi sosyal medya hesabında yer verdi.



Engin Polat'ın annesi "E cevap ver bakalım" diyerek paylaşımı yayınladı.





