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Feyzioğlu: “Düşünce özgürlüğüyle ilgili her suç tipinin bir kez de temyiz denetimine yani Yargıtay denetimine açılmasını düzenledik”

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 10:38 | Son Güncelleme

Yeni yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu “Yargı reformu belgesinde ilk pakette düşünce özgürlüğüyle ilgili her suç tipinin bir kez de temyiz denetimine yani Yargıtay denetimine açılmasını düzenledik.

Feyzioğlu: “Düşünce özgürlüğüyle ilgili her suç tipinin bir kez de temyiz denetimine yani Yargıtay denetimine açılmasını düzenledik”

Yeni yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu “Yargı reformu belgesinde ilk pakette düşünce özgürlüğüyle ilgili her suç tipinin bir kez de temyiz denetimine yani Yargıtay denetimine açılmasını düzenledik. Bu da bir ferahlama getirecektir. Biraz uygulamaları izlememiz lazım, görmemiz lazım” dedi.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, bir takım temaslarda bulunmak üzere geldiği Bayburt’ta Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.
Cemiyet Başkanı Yaşar Yıldız ile bir süre sohbet eden Feyzioğlu daha sonra burada açıklamalarda bulundu.
Türkiye’nin şu andaki en büyük sorununun ekonomik sorunlar olduğuna işaret eden Feyzioğlu, işsizlik sorununa karşı bir formül üretildiğini ifade ederek şunları söyledi:
“Bunun işlerlik kazanması lazım. Valilikler, il özel idareleri eliyle sanayi tesisleri kurmakta ve bu sanayi tesisleri ve bu sanayi tesisleri anahtar teslim buraya yatırım yapmak isteyen, buraları çalıştırmak isteyen yerli ve yabancı şirketlere makul bedellerle vermekte. Doğru seçimler yapılırsa faydalı olur diye düşünüyorum. Kalkınmada öncelikli bölgelerde özellikle tamamen serbest, neredeyse vahşi kapitalizmin egemen olduğu anlayıştan daha planlı bir ekonomiye geçildiğinin buralarda bir işareti.”
Türkiye’ye yatırımcı gelmesi için yargının güvenilir ve etkili çalışması gerektiğini savunan Feyzioğlu, “Yargısının etkisiz ve çok güvenilmez olduğu ülkelere yerli yabancı yatırım gelmiyor. Bizim de bu çerçevede yargıyı makul sürede bir sonuç alır yapıya kavuşturmak amacıyla örneğin ‘yargıda hedef süreler uygulamamız var’ buna geçtik. Bunun dışında düşünce özgürlüğü siz gazeteciler başta olmak üzere herkesin değer verdiği özgürlük alanlarından biri. Bu çerçevede de yargı reformu belgesinde ilk pakette düşünce özgürlüğüyle ilgili her suç tipinin bir kez de temyiz denetimine yani Yargıtay denetimine açılmasını düzenledik. Bu da bir ferahlama getirecektir. Biraz uygulamaları izlememiz lazım, görmemiz lazım. Ben Türkiye’nin önünün açık olduğunu düşünüyorum yeter ki milli meselelerde birlikteliğimizi koruyalım, ortak aklı kullanalım. Hepimizin farklı siyasi düşünceleri olabilir. 82 milyonuz ama milli bir mesele olduğu zaman orada birbirimizi hain diye şu diye bu diye suçlamadan daha sakin ve aklımızı kullanarak konuşalım” dedi.
BGC Başkanı Yaşar Yıldız ise, Feyzioğlu’na ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, yerel basının yaşadığı sorunlar hakkında bilgi verdi.
Feyzioğlu’na ziyaretinde Gümüşhane Bayburt Baro Başkanı Serkan Pekmezci eşlik etti.

Feyzioğlu: “Düşünce özgürlüğüyle ilgili her suç tipinin bir kez de temyiz denetimine yani Yargıtay denetimine açılmasını düzenledik”

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