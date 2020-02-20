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  4. Feyzioğlu'ndan HSK'ya 'gerekçelerini açıklayın' çağrısı

Feyzioğlu'ndan HSK'ya 'gerekçelerini açıklayın' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 12:28 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Gezi Parkı davasına bakan mahkeme heyeti hakkında inceleme başlatmasına ilişkin, "Bu durumu, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından büyük bir endişe ile karşılıyoruz. HSK'nin soruşturma açmasının gerekçelerini bir an önce kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu'ndan HSK'ya 'gerekçelerini açıklayın' çağrısı

Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda "Gezi Davası" olarak bilinen davada beraat ve tahliye kararlarını basından takip ettiklerini belirtti.

Karar sonrası, davaya bakan Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulunca soruşturma açıldığını hatırlatan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Bu durumu, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından büyük bir endişe ile karşılıyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulunun soruşturma açmasının gerekçelerini bir an önce kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz. Aksi takdirde ve haklı gerekçeler gösterilemezse bu durumun hakimler üzerinde baskı olarak algılanacağının açık olduğunu ve vatandaşların yargı güvencesine zarar vereceğini herkesin bilmesini istiyoruz. Her vatandaşımızın adil yargılanması ve herkesin yargı güvencesinden eşit şekilde yararlanabilmesi hedefine ulaşmak istiyorsak, devlette yetkili her kişi ve kurumun yargıyı baskı altına almaya yönelik veya bu algıyı yaratacak iş, işlem ve açıklamalardan titizlikle kaçınması gerektiğini vurguluyoruz."

Feyzioğlu, adaletin tek güvencesi olan yargının, devletin ve milletin taşıyıcı sütunu olduğunu, hiçbir gerekçe ile yıpratılmaması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Metin Feyzioğlu hsk

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