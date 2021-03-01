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  4. Fidan dikerken pulluğuna takıldı: Tarlasından 2 bin yıllık kitabe çıktı

Fidan dikerken pulluğuna takıldı: Tarlasından 2 bin yıllık kitabe çıktı

01.03.2021 17:51 | Son Güncelleme:
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Fidan dikerken pulluğuna takıldı: Tarlasından 2 bin yıllık kitabe çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktör pulluğuna kitabe takıldı. Yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi eser, müzeye teslim edildi.

Pirinççi Mahallesinde fidan dikmek için tarlasını süren Coşkun Ergin ile ortağı Yüksel Esen, traktörün pulluğuna bir taş takıldığını fark etti.

İş makinasıyla bir bölümünü çıkararak inceledikleri taşın tarihi eser olabileceğini düşünen iki çiftçi, jandarma ve müze ekiplerine bilgi verdi.

2 BİN YILLIK!

Uzmanların ilk incelemesinde 170 santimetre boyunda ve 64 santimetre enindeki taşın Roma Dönemine ait 2 bin yıllık kitabe olduğunu değerlendirdiği eser, Ödemiş Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

EKİPLER TOPRAKTAN ÇIKARDI

Pirinççi Mahallesi Muhtarı Yalçın Kocakabak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde ilk kez tarihi eser bulunduğunu gördüklerini, çiftçilerin bilinçli davranarak hemen jandarmayı haberdar ettiğini, taşın ekipler nezaretinde topraktan çıkarıldığını ifade etti.

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AA

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