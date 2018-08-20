FIFA 19 paketleri PS4’e geliyor

Futbol oyunu kategorisinin adeta tek ismi konumuna gelmiş olan FIFA serisi, yakında yeni oyunuyla PC ve konsollarımıza konuk olacak. Eylül ayında raflardaki yerini alacak olan FIFA 19, onlarca yerel lig haricinde, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ni de içerecek. Bilindiği üzere şimdiye kadar UEFA lisansları Konami’nin elinde bulunuyordu. Fakat 2018’de sona eren anlaşma sonrası EA Sports, UEFA ile el sıkışmıştı.
Kapağını dünyaca ünlü futbolcu C. Ronaldo’nun süsleyeceği FIFA 19 için bazı özel PS4 paketleri hazırlandı. FIFA 19 PS4 paketleri, oyunun yanı sıra bazı dijital ekstralarla birlikte gelecek.
Sony tarafından paylaşılan bilgilere göre FIFA 19 PS4 paketleri, 5 farklı seçenekle oyun severlere sunulacak. FIFA 19 PS4 paketleri ile ilgili detaylara aşağıdan göz atabilirsiniz.
1TB PS4 Pro Bundle
Dualshock 4 kontrolcüsü, FIFA 19 Standard Sürüm Blu-ray diski
1TB PS4 Bundle
İki adet Dualshock 4 kontrolcüsü, FIFA 19 Standard Sürüm Blu-ray diski
1TB PS4 Bundle
Dualshock 4 kontrolcüsü, FIFA 19 Standard Sürüm Blu-ray diski
500GB PS4 Bundle
İki adet Dualshock 4 kontrolcüsü, FIFA 19 Standard Sürüm Blu-ray diski
500GB PS4 Bundle
Dualshock 4 kontrolcüsü, FIFA 19 Standard Sürüm Blu-ray diski
Oyunun resmi çıkış tarihinden 3 gün önce yani 25 Eylül’de satışa sunulacak olan bu paketlerin, ülkemizde kaç TL’den satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil.
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