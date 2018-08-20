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FIFA 19 paketleri PS4’e geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.08.2018 07:47 | Son Güncelleme

Önümüzdeki Eylül ayında satışa sunulacak olan FIFA 19 için özel PlayStation 4 paketleri duyuruldu. İşte FIFA 19 PS4 paketleri hakkındaki detaylar.

FIFA 19 paketleri PS4’e geliyor

Futbol oyunu kategorisinin adeta tek ismi konumuna gelmiş olan FIFA serisi, yakında yeni oyunuyla PC ve konsollarımıza konuk olacak. Eylül ayında raflardaki yerini alacak olan FIFA 19, onlarca yerel lig haricinde, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ni de içerecek. Bilindiği üzere şimdiye kadar UEFA lisansları Konami’nin elinde bulunuyordu. Fakat 2018’de sona eren anlaşma sonrası EA Sports, UEFA ile el sıkışmıştı.

Kapağını dünyaca ünlü futbolcu C. Ronaldo’nun süsleyeceği FIFA 19 için bazı özel PS4 paketleri hazırlandı. FIFA 19 PS4 paketleri, oyunun yanı sıra bazı dijital ekstralarla birlikte gelecek.

Sony tarafından paylaşılan bilgilere göre FIFA 19 PS4 paketleri, 5 farklı seçenekle oyun severlere sunulacak. FIFA 19 PS4 paketleri ile ilgili detaylara aşağıdan göz atabilirsiniz.

1TB PS4 Pro Bundle

Dualshock 4 kontrolcüsü, FIFA 19 Standard Sürüm Blu-ray diski

 1TB PS4 Bundle

İki adet Dualshock 4 kontrolcüsü, FIFA 19 Standard Sürüm Blu-ray diski

1TB PS4 Bundle

Dualshock 4 kontrolcüsü, FIFA 19 Standard Sürüm Blu-ray diski

500GB PS4 Bundle

İki adet Dualshock 4 kontrolcüsü, FIFA 19 Standard Sürüm Blu-ray diski

500GB PS4 Bundle

Dualshock 4 kontrolcüsü, FIFA 19 Standard Sürüm Blu-ray diski

Oyunun resmi çıkış tarihinden 3 gün önce yani 25 Eylül’de satışa sunulacak olan bu paketlerin, ülkemizde kaç TL’den satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

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Anahtar Kelimeler:
fifa 19 playstation 4

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