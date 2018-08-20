FIFA 19 paketleri PS4’e geliyor

Futbol oyunu kategorisinin adeta tek ismi konumuna gelmiş olan FIFA serisi, yakında yeni oyunuyla PC ve konsollarımıza konuk olacak. Eylül ayında raflardaki yerini alacak olan FIFA 19, onlarca yerel lig haricinde, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ni de içerecek. Bilindiği üzere şimdiye kadar UEFA lisansları Konami’nin elinde bulunuyordu. Fakat 2018’de sona eren anlaşma sonrası EA Sports, UEFA ile el sıkışmıştı.

Kapağını dünyaca ünlü futbolcu C. Ronaldo’nun süsleyeceği FIFA 19 için bazı özel PS4 paketleri hazırlandı. FIFA 19 PS4 paketleri, oyunun yanı sıra bazı dijital ekstralarla birlikte gelecek.

Sony tarafından paylaşılan bilgilere göre FIFA 19 PS4 paketleri, 5 farklı seçenekle oyun severlere sunulacak. FIFA 19 PS4 paketleri ile ilgili detaylara aşağıdan göz atabilirsiniz.

1TB PS4 Pro Bundle



Dualshock 4 kontrolcüsü, FIFA 19 Standard Sürüm Blu-ray diski

1TB PS4 Bundle



İki adet Dualshock 4 kontrolcüsü, FIFA 19 Standard Sürüm Blu-ray diski

1TB PS4 Bundle



Dualshock 4 kontrolcüsü, FIFA 19 Standard Sürüm Blu-ray diski