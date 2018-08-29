EA Sports'un heyecanla beklenen oyunu FIFA 19'un sistem gereksinimleri açıklandı.

Genel olarak baktığımız zaman her iki sistem gereksinimi de FIFA 17 ve FIFA 18 için istenen gereksinimlerin benzerini istiyor. Bir önceki oyunları oynadıysanız FIFA 19'da da sıkıntı yaşamayacaksınız demektir.

FIFA 19, yeni oyun modları ile de dikkat çekiyor. EA Sports, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi lisanları ile de bu yıl oldukça güçlü bir duruş sergileyecek.

Minimum:

İS: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit

İşlemci: Core i3-2100 @ 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz

Bellek: 8 GB

Sabit Disk: En az 50 GB boş alan

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 460 1GB veya AMD Radeon R7 260

DirectX: DirectX 11 uyumlu (DirectX 11 için 7 gerekir)

Giriş: Klavye, fare, dual analog oyun kumandası

Önerilen:

İS: Windows 10 - 64-Bit

İşlemci: Intel i3 6300T veya dengi

Bellek: 8 GB

Sabit Disk: En az 50 GB boş alan

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X

DirectX: DirectX 12 uyumlu

Giriş: Klavye, fare, dual analog oyun kumandası

FIFA 19'un demosu 12 Eylül'de çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun tam sürümü ise 20 Eylül'de Origin Access üyeleri için, üyeliği bulunmayanlar için ise 28 Eylül'de PS4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanacak.

Kaynak: Teknolojioku

