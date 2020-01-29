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Figen Batı'nın eserleri 12 Şubat'ta sergilenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 17:14 | Son Güncelleme

Figen Batı'nın eserleri 12 Şubat'ta sergilenecek

İSTANBUL (AA) - Ressam Figen Batı'nın eserlerinin yer aldığı "Transformasyon" adlı sergi, sanatseverlerle buluşacak.

Tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle eserler yapan sanatçının yedinci kişisel sergisi 12 Şubat'ta Sevil Dolmacı Art Gallery'de ziyarete açılacak.

Sanatçı, 30 yıllık kariyeri boyunca, Türkiye'nin dışında Japonya, Yunanistan, Fransa ve İspanya'nın da aralarında olduğu çeşitli ülkelerde karma sergilere katıldı.

İzleyiciyi hayatın, evrenin ve dünyanın içinde bulunduğu hızlı değişimi gözlemlemeye davet eden sergi 29 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Figen Batı resim sergi Transformasyon

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