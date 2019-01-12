HABER

"Fikir ayrılıklarımız birleşmemize engel değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 17:32 | Son Güncelleme

Orhan Gencebay: -"Fikir ayrılıklarımız olabilir fakat bu fikir ayrılıkları bizim birleşmemize hiçbir zaman engel olmamalı" - "Mevlanamızın da dediği gibi 'Hizmet erlerine yol açın, onlar bize hizmet edecekler.' Hizmetini iyi yapandan Allah razı olsun, kim olursa olsun. Hizmetini iyi yapanları sevelim, koruyalım ki hizmetlerini yapabilsinler. Ben bunun derdindeyim"

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Orhan Gencebay, sanatçı-siyaset ve yaşam tarzına yönelik tartışmalar hakkında, "Fikir ayrılıklarımız olabilir fakat bu fikir ayrılıkları bizim birleşmemize hiçbir zaman engel olmamalı. Hiçbir zaman şahsi görüşlerimizi şöyle değerlendirmeyelim, 'Benim fikrim şudur. Benim fikrime uymayan birisini ben reddediyorum' diye hiç bakmayalım." dedi.

Avcılar'daki bir otomotiv firmasında, 2000 model otomobilini restore ettiren Gencebay, aracını buradan teslim aldı.

Kendisi için özel dizayn edilmiş aracı için firma yetkililerine teşekkür eden Gencebay, gazetecilerin, Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Deniz Çakır ve bazı sanatçıların politik tartışmalarla gündeme gelmesi konusundaki sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Bu olayların hepsi beni son derece üzüyor. Keşke bu olaylar hiç olmasaydı, yaşanmasaydı. Dünyamız öyle bir ortam yaşıyor ki şu anda ve dünyamızda bütün dünya insanlarının kendilerini daha korumaya aldıklarını görüyorum. Şu an bizim ülkemizin de dirliğinin ve birliğinin zamanı. En çok ihtiyacımız olduğu zamanlardan birini yaşıyoruz; dirliğimiz, birliğimiz, geleceğimiz, bekamız için. Ben vatanıma aşık olan bir insanım, Yaradana teslim olan bir adamım. Dolayısıyla vatanımızın iyi olması için gerekeni yapmalıyız. Atatürkümüz der ki, 'Maksat vatansa gerisi teferruattır'. "

Tartışmaların daha çok yaşam tarzı üzerinden devam ediliğini hatırlatan gazetecilere Gencebay, şu cevabı verdi:

"Şu anda bakın ülkemizi, değerlerimizi, insanlığımızı, demokrasimizi koruyalım. Ülkemizin daha iyi olacağına nasıl inanıyorsak, onu yapalım ama bunu hep beraber yapmamız lazım. Çünkü bu ülke bizim. Fikir ayrılıklarımız olabilir. Fakat bu fikir ayrılıkları, bizim birleşmemize hiçbir zaman engel olmamalı. Hiçbir zaman şahsi görüşlerimizi şöyle değerlendirmeyelim, 'benim fikrim şudur, benim fikrime uymayan birisini ben reddediyorum' diye hiç bakmayalım. Lütfen birbirimizi anlayalım. Farklı görüşlerimiz olabilir ama bunu yaparken ne kendimize ne başkasına ne de ülkemize zarar vermeyelim. Şu anda dirlik-birlik zamanı. Buna o kadar çok ihtiyacımız var ki. Yani üzülüyorum olumsuz bir şey olduğu zaman. Doğru veya yanlış, son derece üzülüyorum. Ülkemizin iyi olması lazım. Mevlanamızın da dediği gibi, 'Hizmet erlerine yol açın, onlar bize hizmet edecekler.' Hizmetini iyi yapandan Allah razı olsun, kim olursa olsun. Hizmetini iyi yapanları sevelim, koruyalım ki hizmetlerini yapabilsinler. Ben bunun derdindeyim."

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
GÜNCELLEME - İstanbul'da çalıp, Kocaeli'de satmaya çalıştılarGÜNCELLEME - İstanbul'da çalıp, Kocaeli'de satmaya çalıştılar
İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti (4)İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deniz Çakır Metin Akpınar müjdat gezen orhan gencebay otomobil

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

HÜDA PAR yerel seçime katılmıyor!

HÜDA PAR yerel seçime katılmıyor!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP'li Refik Kurukız, bozkurt işareti yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

MHP'li aday bozkurt yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

İzmir'de rekor yağış! Trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

Ahmet Turgay İmamgiller hayatını kaybetti!

Ahmet Turgay İmamgiller hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.