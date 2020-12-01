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Fikirler değişiyor... Boğa Burcu Aralık 2020 Aylık Burç Yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

21 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında doğan boğa burçlarını bu ay neler bekleyecek? Boğa burcunu 2020 Aralık ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Uzman Astrolog Merve Rençber'in yorumuyla Boğa burcu Aralık ayında; aşk, kariyer ve sağlık yorumları...

Fikirler değişiyor... Boğa Burcu Aralık 2020 Aylık Burç Yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Aralık ayı boğa burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında doğan boğa burçlarını bu ay neler bekleyecek? Boğa burcunu 2020 Aralık yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında boğa burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Aralık aylık burçlarda boğa burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Boğa Burcu Aralık aylık burç yorumu...

Boğa Burcu Aralık 2020 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)

1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren maddi konulara odaklanabilir, finansal konulara göre tercih yapmak ve hareket etmek isteyebilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Krediler, borçlar, burslar ve nafaka gibi dışardan gelen paralarla ilgili şanslı olabilirsiniz.

14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. İleriye yönelik yatırımlar, ödemeler, alım-satım konularıyla ilgili gelişmeler bu tarih civarında netleşebilir, sonuçlanabilir. İlişkilerde daha kontrolcü, ısrarcı olma eğilimine dikkat etmeli.

15 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçiyor. İş hayatında stresli bir durumla mücadele edebilir, can sıkıcı konularla meşgul olabilir, daha çok gerekli ve zorunlu ödemelerle ilgilenebilirsiniz. Bu tarihten itibaren iş ilişkilerinde daha titiz olmalı, kontrollü hareket etmeye çalışmalısınız. Sağlıkla ilgili sorunlar, tedavi ve operasyonları gerektirebilir. Hayatı, kendini ve insanları sorgulama hali olabilir. Gerçek isteklerinize, hedeflerinize odaklanabilirsiniz.

21 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren geleceğe odaklanacak, ileriye dönük planlar içerisinde olacaksınız. İnatçılık, kararlılık veya cesaret öne çıkabilir. Daha yönetici, kontrol edici bir tavırda olabilirsiniz. İş hayatınızda kendinizi göstermeye başlayabilir, kendi alanınızda konuşulabilirsiniz. Aile üyelerinin sağlığında desteklerle toparlanmalar olabilir.

30 Aralık'ta Dolunay meydana geliyor. Akıl ve duygu arasında denge kurmak, ben-sen dengesini sağlamak ve insanlara göre hareket etmeyi kesmek adına çalışacak bu dolunayda, fikirleriniz değişime uğrayacak. Anlık duygularla hareket etmekten, duyguların ve düşüncelerin esiri olmaktan kaçınmalı, olayları daha geniş bir perspektiften değerlendirmelisiniz.

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