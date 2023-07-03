HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fil hastalığı hayatı zindan etti! 200 kiloya ulaştı, 7 yıldır evden çıkamıyor

Fil hastalığı hayatı zindan etti! 200 kiloya ulaştı, 7 yıldır evden çıkamıyor

03.07.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Aysel Dönmez (54), 'fil hastalığı' nedeniyle 200 kiloya ulaştı. 5 çocuk annesi Dönmez, hastalığı yüzünden aldığı kilolar nedeniyle 7 yıldır evden çıkamıyor. Hastalandığı zaman merdivenli itfaiye aracı ile balkondan dışarı çıkarılan Dönmez, 7 yıldır evin içerisinde hapis hayatı yaşadığını dile getirdi. Tek isteğinin ise diğer insanlar gibi gezip, dolaşabilmek olduğunu söyleyen Dönmez, ölümü bile göze alır duruma geldi. İşte detaylar...

Fil hastalığı hayatı zindan etti! 200 kiloya ulaştı, 7 yıldır evden çıkamıyor

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi'nde eşi İbrahim Dönmez (51) ile oturan evli ve 5 çocuk annesi Aysel Dönmez, 7 yıl önce halk arasında 'fil hastalığı' olarak bilinen lenfödeme yakalandı. 200 kilo ağırlığına ulaşan Dönmez, evden çıkamaz hale geldi.

af3e81d91185206226aa54ed9915408e

Yürümekte zorlanan ve 7 yıldır eve mahkum olan Aysel Dönmez, kilosunun yanı sıra diyabet, tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunduğunu belirtip, çok zor bir yaşam sürdüğünü anlattı. Engelli maaşı aldığını, eşinin de malulen emekli olduğunu belirten Dönmez, evin bakımını ise İncirliova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerinin üstlendiğini söyledi.

32c2556a36191c71112a64344339edc6

'İTFAİYE ARACI BALKONDAN ÇIKARIYOR'

Tek isteğinin kilo verip, sağlığına kavuşmak olduğunu dile getiren Dönmez, "Kilom nedeniyle yattığım çekyat zamanla aşınıp, zarar görüyor. Hastalandığım zaman merdivenli itfaiye aracı gelip, beni balkondan alarak çıkarıyor. 7 yıldır evin içerisinde hapis hayatı yaşıyorum. Sürekli evde olduğum için psikolojim de bozuldu. Tek istediğim; diğer insanlar gibi gezip, dolaşabilmek" dedi.

9c9bc8ca8061bbc6b6a2475c4e60f381

'ÖLÜMÜ GÖZE ALIYORUM'

Rahatsızlığı nedeniyle kilo almaya devam ettiğini belirten Dönmez, "Zayıflamak için mide ameliyatı olmak istiyorum. Benim için riskli bir ameliyat olduğu söylense de ölümü göze alıyorum. Hayatım zindana döndü zaten. Kendimi yaşayan bir ölü gibi hissediyorum. Maddi olarak durumumuz ameliyatı karşılamaya yetmese de bu ameliyatı olmayı çok istiyorum. Kiloma uygun bir akülü sandalyem olsa en azından bu süreçte dışarı çıkabilirim" diye konuştu.

3058a8302d87d0d46830b5cfa79c1c04

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamera görüntülerini izleyince şoke oldu! Lüks rezidanstaki komşusu...Kamera görüntülerini izleyince şoke oldu! Lüks rezidanstaki komşusu...
Depremlere karşı flaş hamle: Artık izin verilmeyecek! "Ne olursa olsun"Depremlere karşı flaş hamle: Artık izin verilmeyecek! "Ne olursa olsun"
Binali Yıldırım'ın ailesiyle birlikte yaptırdığı cami açıldı!Binali Yıldırım'ın ailesiyle birlikte yaptırdığı cami açıldı!
Anahtar Kelimeler:
fil hastalığı Aydın

En Çok Okunan Haberler

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Selin Ciğerci minik bikini altıyla poz verdi, tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdi

Selin Ciğerci minik bikini altıyla poz verdi, tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdi

Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'

Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'

Dilovası'nda gerginlik! Emniyet açıklama yaptı: Olaya karışan yabancı uyruklu kişiler yakalandı

Dilovası'nda gerginlik! Emniyet açıklama yaptı: Olaya karışan yabancı uyruklu kişiler yakalandı

Tatilciler oraya akın etti, köyün nüfusu ilçeyi solladı!

Tatilciler oraya akın etti, köyün nüfusu ilçeyi solladı!

Aylardır okyanustaydı! Kayıp olan Fransız'ı Türk denizciler kurtardı! Filmleri aratmayan olayı anlattı

Aylardır okyanustaydı! Kayıp olan Fransız'ı Türk denizciler kurtardı! Filmleri aratmayan olayı anlattı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.