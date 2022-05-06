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Fildişi Sahili'nde dang humması salgını ilan edildi! Dang humması nedir?

06.05.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fildişi Sahili'nde dang humması salgını ilan edildi ve hastalık nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi. Hükûmetten yapılan yazılı açıklamada, ülkede 12 dang humması vakasına rastlandığı ve salgın ilan edildiği duyuruldu. İnsanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşan dang virüsü ya da dang ateşine karşı ülkede dezenfekte etme çalışmaları başlatıldı.

Fildişi Sahili'nde dang humması salgını ilan edildi! Dang humması nedir?

Açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği salgınla mücadelede gerekli tüm önlemlerin alınacağı kaydedildi. Fildişi Sahili'nde en son 2019'da ilan edilen dang humması salgınında 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Dang humması ya da dang ateşi; tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak görülen, şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan viral bir hastalıktır. Kırılmış gibi kemik ağrılarına neden olduğu için 'kırık kemik humması' olarak da bilinir. Etkeni flavivirüs ailesinden Dang virüsüdür.

DANG HUMMASI NEDİR?

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

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Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fildişi Sahili
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