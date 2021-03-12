Fildişi Sahili'nde son 8 ayda 2 başbakan öldü!

Ülkede Başbakan Amadou Gon Coulibaly'nin kalp sorunları nedeniyle geçen temmuz ayında hayatını kaybetmesinin ardından koltuğu Hamed Bakayoko devraldı. Devlet Başkanı Alassane Ouattara tarafından atanan Bakayoko da kanser tedavisi için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

Paris'te bir süre tedavi gören Başbakan Bakayoko Almanya'ya naklinin ardından 56 yaşında yaşamını yitirdi. Başbakan Bakayoko'nun hayatını kaybetmesi ülkede belirsizliğe neden oldu.

Devlet Başkanı Ouattara, ölüm haberinden önce Genelkurmay Başkanı Patrick Achi'yi İçişleri Bakanlığı'na atamıştı. Ancak başbakanlık görevine kimin atanacağı belirsizliğini koruyor.

