File elbise giyip sütyensiz hallerini paylaştı! "Hiç giymeseydin" dedirtti

ABD'li oyuncu Bella Thorne, cinsel içerikli siteye üye olduktan sadece 24 saat sonra bir milyon dolar kazanarak rekora imza atmasıyla gündeme gelmişti.

Ünlü isim sosyal medya hesabından paylaştığı içeriklerle sık sık gündem oluyor.

"Libidom oldukça yüksek. Cinsel ilişkiye girmek beni çok mutlu ediyor" sözleriyle de gündem olan şarkıcının son paylaşımı da dikkat çekti.



24 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından file elbise giyip sütyensiz poz verdiği bir video paylaştı. Paylaşım kısa sürede viral oldu.

Paylaşıma şarkıcının hayranları tarafından yorum yağdı.







