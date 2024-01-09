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  4. File elbise giyip sütyensiz hallerini paylaştı! "Hiç giymeseydin" dedirtti

File elbise giyip sütyensiz hallerini paylaştı! "Hiç giymeseydin" dedirtti

09.01.2024 15:01 | Son Güncelleme:
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"Shake It Up" dizisiyle şöhreti yakalayan 24 yaşındaki Bella Thorne sosyal medyanın en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alıyor. Ünlü isim file elbise giyip sütyensiz poz verdiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD'li oyuncu Bella Thorne, cinsel içerikli siteye üye olduktan sadece 24 saat sonra bir milyon dolar kazanarak rekora imza atmasıyla gündeme gelmişti.

Ünlü isim sosyal medya hesabından paylaştığı içeriklerle sık sık gündem oluyor.

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"Libidom oldukça yüksek. Cinsel ilişkiye girmek beni çok mutlu ediyor" sözleriyle de gündem olan şarkıcının son paylaşımı da dikkat çekti.

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24 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından file elbise giyip sütyensiz poz verdiği bir video paylaştı. Paylaşım kısa sürede viral oldu.

Paylaşıma şarkıcının hayranları tarafından yorum yağdı.

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