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Filipinler’de Kurban Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 13:56 | Son Güncelleme

Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileri Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) lideri El Hac Murat İbrahim’i ziyaret etti

COTABATO CITY (AA) - Kurban bayramı faaliyetleri için Filipinler’e gelen Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileri Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) lideri El Hac Murat İbrahim’i ziyaret etti.

Ülkenin güneyindeki Mindanao adasının Cotabato şehrine ulaşan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri Derneği, Türk Diyanet Vakfı ve Sadakataşı temsilcileri MİKC’nin karargahında İbrahim ve Morolu Müslümanların bayramını tebrik etti.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve Konya’dan gelen 20 kadar genç heyete eşlik etti.

İbrahim, burada yaptığı konuşmada, "Bayramı bizimle kutluyorsunuz. Biz çok mutluyuz, bizi sevindirdiniz, Allah yardımlarınızı kabul buyursun." ifadelerini kullandı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin Bangsamoro Organik Yasası’nı (BOL) Haziran sonunda imzaladığını anımsatan İbrahim, sürecin referandum ve silah bırakma ile devam edeceğini söyledi.

İbrahim, Moro halkının bu süreçte özellikle Türkiye’nin ve Müslüman milletlerin desteğine ve duaya ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

İHH heyeti Türkiye'den getirilen hilafet sancağını, diğer heyetler de çeşitli hediyeleri, MİKC lideri İbrahim'e teslim etti.

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Anahtar Kelimeler:
El Hac Murat İbrahim Filipinler kurban bayramı MİKC

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