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Filipinler'deki kızamık salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 20:03 | Son Güncelleme

Ülke genelinde bu yıl 31 bin 56 kızamık vakası tespit edildi, salgınında 415 kişi yaşamını yitirdi - Vaka sayısında düşüş görülmeye başladı

Filipinler'deki kızamık salgınında bu yıl 415 kişinin yaşamını yitirdiği ancak vakaların giderek azaldığı bildirildi.

GMA News'in haberine göre, Sağlık Bakanı Francisco Duque, ülkede ocak-nisan arasında 31 bin 56 kızamık vakası görüldüğünü ve hastalık nedeniyle şu ana kadar 415 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ülke genelinde, şubatın üçüncü haftasında 3 bin 743 kızamık vakası tespit edilirken, bu sayının nisanın üçüncü haftasında 775'e düştüğünü ifade eden Duque, vaka sayısındaki düşüşe rağmen hükümetin salgın ilanını kaldırmadığını söyledi.

Duque, bu yıl görülen kızamık vakalarının, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 6 bin 641 vakadan neredeyse beş kat daha fazla olduğunu, 2018'in aynı döneminde kızamık nedeniyle 59 kişinin öldüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Filipinler'deki kızamık salgınına ilişkin hazırlanan durum raporunda, ülke genelinde kızamık salgını nedeniyle 1 Ocak-26 Mart tarihlerinde 355 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu süreçte ülkede kaydedilen kızamık vakalarının sayısının 25 bin 676'ya yükseldiği aktarılan raporda, geçen yılın aynı döneminde görülen vakaların 5 bin 364 olduğu hatırlatılmıştı.

Kızılhaç, geçen ay, salgının devam ettiği ülkede, 5 yaşın altında tahmini 3,7 milyon çocuğun risk altında olduğu uyarısında bulunmuştu.

Filipinler Kızılhaç Başkanı Richard Gordon, ülkede yüzde 100 aşılama oranına ulaşmayı hedeflediklerini ifade etmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, şubat ayında, ebeveynlere, çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları çağrısında bulunmuştu.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler kızamık

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