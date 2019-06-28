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"Filistin alınıp satılacak bir mal değildir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 02:06 | Son Güncelleme

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk: - "Filistin alınıp satılacak bir mal değildir" - "Filistinlilerin haklarını ve değerlerini hiçe sayan her türlü anlaşma bozulacaktır"

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, "Filistin alınıp satılacak bir mal değildir." dedi.

Filistin'de direniş hareketlerinden Hamas'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamada Ebu Merzuk, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamında düzenlenen ilk etkinlik olan Manama Çalıştayı'na yönelik açıklamalarda bulundu.

Ebu Merzuk, "Filistin alınıp satılacak bir mal değildir. Filistinlilerin hakları alınamaz ve satılamaz." ifadelerini kullandı.

Filistin meselesinin ekonomik değil siyasi bir konu olduğunu belirten Ebu Merzuk, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planı için "Filistinlilerin haklarını ve değerlerini hiçe sayan her türlü anlaşma bozulacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bahreyn'in başkentinde düzenlenen Manama Çalıştayı'nın başarısız olduğunu kaydeden Ebu Marzuk, bunun nedenlerini Filistinlilerin birlik halinde oluşu, etkinliğin Filistinlilerin siyasi haklarını hiçe sayması ve İsrail'in Filistin'i işgal etmesi şeklinde sıraladı.

Ebu Merzuk, Filistin yönetimine, halkıyla birlik olma, yok edilme planları yapılan Filistin davasını savunma, Gazze Şeridi'ne ablukayı kaldırma ve Filistinli tüm grupların katıldığı bir toplantı organize etme çağrısında bulundu.

Filistin halkını destekleyen tüm Arap ve Müslümanları selamlayan Hamas üyesi Ebu Merzuk, Arap ve Müslümanlardan İsrail ile normalleşmenin her türlüsüne karşı olmasını istedi.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen ve dün sona eren "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota davet etmişti.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hamas Manama çalıştayı Musa Ebu Merzuk

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