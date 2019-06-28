GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, "Filistin alınıp satılacak bir mal değildir." dedi.

Filistin'de direniş hareketlerinden Hamas'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamada Ebu Merzuk, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamında düzenlenen ilk etkinlik olan Manama Çalıştayı'na yönelik açıklamalarda bulundu.

Ebu Merzuk, "Filistin alınıp satılacak bir mal değildir. Filistinlilerin hakları alınamaz ve satılamaz." ifadelerini kullandı.

Filistin meselesinin ekonomik değil siyasi bir konu olduğunu belirten Ebu Merzuk, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planı için "Filistinlilerin haklarını ve değerlerini hiçe sayan her türlü anlaşma bozulacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bahreyn'in başkentinde düzenlenen Manama Çalıştayı'nın başarısız olduğunu kaydeden Ebu Marzuk, bunun nedenlerini Filistinlilerin birlik halinde oluşu, etkinliğin Filistinlilerin siyasi haklarını hiçe sayması ve İsrail'in Filistin'i işgal etmesi şeklinde sıraladı.

Ebu Merzuk, Filistin yönetimine, halkıyla birlik olma, yok edilme planları yapılan Filistin davasını savunma, Gazze Şeridi'ne ablukayı kaldırma ve Filistinli tüm grupların katıldığı bir toplantı organize etme çağrısında bulundu.