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Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Kudüssüz Filistin Devleti kabul edilemez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 01:29 | Son Güncelleme

"Diz çökmeyecek ve teslim olmayacağız. Komplolar ve sözde barış planı başarısızlığa ve yok olmaya mahkumdur. Yeni bir hak doğurmayacak ve bağlayıcılığı olmayacaktır" - Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Gazze'de bir toplantı düzenlenmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını akamete uğratmak için var güçleriyle çalışacağına dikkati çekerek, "Kudüssüz Filistin Devleti kabul edilemez." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli liderlerle bir araya gelen Abbas burada yaptığı açıklamada, "Trump'ın bu saçma sözlerini duyduktan sonra 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan sözde planına bin kere hayır diyoruz." ifadesini kullandı.

Abbas, "Diz çökmeyecek ve teslim olmayacağız. Komplolar ve sözde barış planı başarısızlığa ve yok olmaya mahkumdur. Yeni bir hak doğurmayacak ve bağlayıcılığı olmayacaktır." dedi.

ABD'nin sözde barış planının Balfour Deklerasyonu'nun bir uzantısı olduğunu vurgulayan Abbas, uluslararası meşruiyete ve Filistin meselesiyle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarına bağlılıklarını sürdüreceklerini ve söz konusu planı akamete uğratmak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

- Filistinli grupların tamamı katıldı

Hamas ve İslami Cihad da dahil olmak üzere tüm Filistinli grupların Ramallah'taki toplantıya katıldığına işaret eden Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kendisini telefonla aradığını ve "yeni bir sayfa açma ve Gazze'de bir toplantı düzenleme konusunda anlaştıklarını" da belirtti.

Abbas, kurulan komplolara karşı koymak için Filistinli grupların ortak hareket etmesi gerektiğine işaret etti.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD sözde barış planı

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