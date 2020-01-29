Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Kudüssüz Filistin Devleti kabul edilemez"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını akamete uğratmak için var güçleriyle çalışacağına dikkati çekerek, "Kudüssüz Filistin Devleti kabul edilemez." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli liderlerle bir araya gelen Abbas burada yaptığı açıklamada, "Trump'ın bu saçma sözlerini duyduktan sonra 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan sözde planına bin kere hayır diyoruz." ifadesini kullandı.

Abbas, "Diz çökmeyecek ve teslim olmayacağız. Komplolar ve sözde barış planı başarısızlığa ve yok olmaya mahkumdur. Yeni bir hak doğurmayacak ve bağlayıcılığı olmayacaktır." dedi.

ABD'nin sözde barış planının Balfour Deklerasyonu'nun bir uzantısı olduğunu vurgulayan Abbas, uluslararası meşruiyete ve Filistin meselesiyle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarına bağlılıklarını sürdüreceklerini ve söz konusu planı akamete uğratmak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

- Filistinli grupların tamamı katıldı