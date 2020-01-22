HABER
  4. Filistin'den, İsrailli liderlerin Ürdün Vadisi'ni ilhak açıklamalarına tepki

Filistin'den, İsrailli liderlerin Ürdün Vadisi'ni ilhak açıklamalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 01:47 | Son Güncelleme

Filistin'den, İsrailli liderlerin Ürdün Vadisi'ni ilhak açıklamalarına tepki

RAMALLAH (AA) - Filistin yönetimi, İsrailli liderler tarafından yapılan "Ürdün Vadisi'ni ilhak etme" açıklamalarının barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Filistin yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın Ürdün Vadisi'ni ilhak etme vaatlerine tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrailli liderlerin vaatlerinin barış sürecinin üzerine bina edildiği temelleri yıktığı, bölgeyi yeni ve tehlikeli bir çatışma ile istikrarsızlık dönemine soktuğu ifade edildi.

İsrailli yetkililerin yaptıkları açıklamaların, Filistin-İsrail arasında imzalanan anlaşmalar da dahil olmak üzere tüm ilişkiler üzerinde doğuracağı olumsuz sonuçlara karşı uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası topluma da İsrail'in bu politikalarına karşı durma çağrısı yapıldı.

Dün partisinin kurmaylarıyla Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ne giden Gantz, 2 Mart'taki seçimleri kazanması halinde Filistin toprağı olan bölgeyi İsrail'e ilhak edeceğini söylemişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 17 Eylül 2019'da yapılan seçimler öncesi Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakını vadetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...Rezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...
Erzincan'da kadın giysili şüphelinin silahlı soygun girişimi anı güvenlik kamerasına yansıdıErzincan'da kadın giysili şüphelinin silahlı soygun girişimi anı güvenlik kamerasına yansıdı
Halkbank davası: ABD, Halkbank'ın katılmayacağı duruşmalar için milyonlarca dolar ceza istediHalkbank davası: ABD, Halkbank'ın katılmayacağı duruşmalar için milyonlarca dolar ceza istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin yönetimi Ürdün Vadisi

En Çok Okunan Haberler

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

Tahkim Kurulu'ndan flaş Fenerbahçe kararı

Tahkim Kurulu'ndan flaş Fenerbahçe kararı

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı atıldı

İstanbul'da markete EYP'li saldırı!

Kırklareli’nde ağaçlık alanda 6 çanta uyuşturucu bulundu

Sır olay! Ağaçlık alanda bulundu

TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Ülkenin gündemine oturdu! Küçük kız tacizciden böyle kurtuldu

Küçük kızın tacizciden kurtulma anı kamerada!

Kırıkkale’de 'vurulan iğne kör etti' iddiası! Sayı 36'ya yükseldi

'Vurulan iğne kör etti!' Sayı 36'ya yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.