HABER

Filistinli işçilerin dramı 1 Mayıs'ta da devam etti

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2019 11:16 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dünyanın dört bir yanında farklı organizasyonlarla kutlanırken İsrail'de objektiflere yansıyan kareler hafızalara kazındı.

İsrail'de çalışan Filistinli işçilerin maruz kaldığı hak ihlalleri objektiflere böyle yansıdı.

Tüm dünyada kutlanan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gözler bir kez daha İsrail'de çalışan Filistinli işçilerin maruz bırakıldığı hak ihlallerine çevrildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'dan çalışmak için İsrail'e geçmek zorunda olan 10 binlerce Filistinli işçi her gün sınır kapılarında saatlerce bekletilmek ve ayrıntılı aramalardan geçirilmek suretiyle bir takım aşağılanmalara maruz kalıyor.
Sabahın ilk ışıklarından itibaren işlerine gitmek üzere Kalkiliyye ile İsrail arasındaki Ayal Sınır Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturan Filistinli işçilerin yaşadığı sıkıntılar böyle görüntülendi... (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

ABD'nin Müslüman Kardeşler'i terör örgütleri listesine alma hazırlığına ilişkin açıklama

Müslüman Kardeşler'den ABD'ye ilk yanıt

ABD'de üniversitede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de üniversitede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'den Rusya'ya İdlib uyarısı: Sözünüzü tutun

ABD'den Rusya'yı açık açık uyardı: Sözünüzü tutun

Venezuelalı muhalif lider Lopez, Şili Büyükelçiliğine sığındı

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Trump'tan Venezuela açıklaması

Trump'tan Venezuela açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.