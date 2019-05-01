Filistinli işçilerin dramı 1 Mayıs'ta da devam etti

İsrail'de çalışan Filistinli işçilerin maruz kaldığı hak ihlalleri objektiflere böyle yansıdı.

Tüm dünyada kutlanan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gözler bir kez daha İsrail'de çalışan Filistinli işçilerin maruz bırakıldığı hak ihlallerine çevrildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'dan çalışmak için İsrail'e geçmek zorunda olan 10 binlerce Filistinli işçi her gün sınır kapılarında saatlerce bekletilmek ve ayrıntılı aramalardan geçirilmek suretiyle bir takım aşağılanmalara maruz kalıyor.