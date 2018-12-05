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Film senaryosu gibi! Tartıştığı şoförün başını çekiçle ezdi, saniyeler sonra aynı yerde can verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 05:16 | Son Güncelleme

Adana’nın Pozantı ilçesinde, kavga eden iki TIR sürücüsünden biri aldığı çekiç ve bıçak darbeleri nedeniyle, diğeri ise yoldan geçen bir TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Film senaryosu gibi! Tartıştığı şoförün başını çekiçle ezdi, saniyeler sonra aynı yerde can verdi!

Alınan bilgiye göre, Pozantı ilçesinde TIR sürücüleri Behçet Birkaç ile Halil Kocabaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında çekiç ve bıçak darbesiyle yaralanan Birkaç ile Kocabaş yolun ortasına düştü. Bu sırada yoldan geçen D.K. idaresindeki 06 VVP 99 plakalı TIR Behçet Birkaç'a çarptı.

Çarpma neticesinde Birkaç olay yerinde, Kocabaş ise kaldırıldığı Pozantı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, TIR sürücüsü D.K'yi ifadesini almak üzere Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Pozantı TIR bıçaklı kavga

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