HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Filozof Ramazan'ın psikiyatri kliniğine yatırılması sosyal medyada gündem oldu

'Filozof Ramazan'ın psikiyatri kliniğine yatırılması sosyal medyada gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 14:28 | Son Güncelleme

Halk arasında 'Filozof Ramazan' lakabıyla tanınan ve tarihi Ulu Cami'ye gelen ziyaretçilere İslam'ı anlatan Ramazan Böçkün, hakkında açılan dava sonrası akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle hastaneye yatırıldı. Böçkün'ün psikiyatri kliniğine yatırılması sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar bunun doğru olmadığını yazdı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'ye gelen ziyaretçilere caminin tarihini ve İslam'ı gönüllü olarak anlatan 'Filozof Ramazan' lakaplı Ramazan Böçkün, hakkındaki şikayet nedeniyle 2016 yılında gözaltına alındı. Diyarbakır 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davası, psikiyatri hastanesinde tedavi edilmesi şartıyla sonuçlanan Böçkün, Elazığ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne yatırıldı. Böçkün'ün, hastaneye yatırılması sosyal medyada gündeme geldi. Sosyal medyada bazı kişiler Böçkün'ün akıl hastası olmadığını savunarak, serbest bırakılmasını istedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadıPolisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadı
Annesinin feryadı yürekleri yaktı: Katil kızımı parçaladın!Annesinin feryadı yürekleri yaktı: Katil kızımı parçaladın!
Koronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyorKoronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyor
1/

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Çığ altında kalan araçlar karların erimesiyle ortaya çıktı

Çığ altında kalan araçlar karların erimesiyle ortaya çıktı

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Acı yüzünden hastaneye gitti, şoke eden gerçeği öğrendi

Acı yüzünden hastaneye gitti, şoke eden gerçeği öğrendi

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kısa Bayram mesajları

Kısa Bayram mesajları

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Ramazan bayramında yakınlarınızı güldürün!

Ramazan bayramında yakınlarınızı güldürün!

Diğer Haberler
PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon

PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon

Milli boksörün öldürdüğü Zeynep toprağa verildi! Annesinin feryadı yürekleri yaktı: Katil kızımı parçaladın

Annesinin feryadı yürekleri yaktı: Katil kızımı parçaladın!

Sevgilisiyle evdeyken fenalaşan Sibel'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Otopside belli olacak

Genç Sibel'in ölümüyle ilgili yeni gelişme

Tekirdağ'daki görüntüler sonrası Valilik devreye girdi, polisler açığa alındı

Valilik devreye girdi, polisler açığa alındı

Köpekten korkan kadın motosikletten düştü!

Köpekten korkan kadın motosikletten düştü!

Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı geliştiriliyor

Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.