HABER

Fındık satarak özel eğitim sınıfının ihtiyaçlarını giderdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 16:52 | Son Güncelleme

Trabzon'da, otistik çocuk annesi Emine Timuçin'in talebi üzerine başlatılan kampanyada fındık bağışlarından sağlanan gelirle yenilenen Yıldızlı TOKİ İlkokulu ve Ortaokulunun özel eğitim sınıfı, öğrencilerin hizmetine sunuldu

Trabzon'da gönüllülerin bağışladığı fındığın satışından elde edilen gelirle eksikleri giderilen Yıldızlı TOKİ İlkokulu ve Ortaokulunun özel eğitim sınıfı, öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Emine Timuçin, 15 yaşındaki otistik oğlunun eğitim gördüğü özel eğitim sınıfının malzeme ihtiyacının karşılanması için bir süre önce Türk Kızılay Trabzon Şubesine başvurdu.

Bunun üzerine Türk Kızılay Trabzon Şubesi Kadın Kolları öncülüğünde hem sınıfın eksiklerinin giderilmesi hem de yörenin en önemli tarımsal ürünü fındığa dikkati çekmek amacıyla kampanya başlatıldı.

Kampanya kapsamında vatandaşların yanı sıra Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin bağışladığı fındıklar satılarak, elde edilen gelirle özel eğitim sınıfının eksikleri giderildi.

Türk Kızılay Trabzon Şubesi Kadın Kolları Başkanı Renate Şura Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyecanla başlattıkları kampanyada amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

Emeklerinin karşılığını gördüklerini ifade eden Ay, "3 ay süren kampanyamız bugün sona erdi. Hayırsever vatandaşlarımızdan, yöremizin gelir kaynağı fındık talebinde bulunmuştuk. Talebimiz karşılık buldu. Çok şükür sınıfımız yapıldı, hedefe ulaştık." diye konuştu.

Ay, sınıfa dolap, perde, mobilya ve çeşitli materyaller aldıklarını kaydederek, "Hoş ve geniş bir sınıf oldu. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. Kızılayımız elinden geldiği kadar destek olmaya devam edecek. Kırsal kesimdeki okullarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bu tür desteklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Ergin Ocak da 4 özel eğitim sınıfları olduğunu belirterek, bu sınıflarda 26 öğrencinin eğitim gördüğünü anlattı.

Öğrencilerin daha nezih ortamlarda eğitim alabilmesi için hayırsever iş adamları, kurumlar, veliler, öğretmenler ve diğer vatandaşların desteklerini esirgemediğine dikkati çeken Ocak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandıKonyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Yurt inşaatında kamyon devrildi, faciadan dönüldü: 1 yaralıYurt inşaatında kamyon devrildi, faciadan dönüldü: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fındık Okul Müdürü Ergin Ocak Trabzon Türk Kızılay Trabzon Şubesi Kadın Kolları Başkanı Renate Şura Ay Yıldızlı TOKİ İlkokulu- Ortaokulu

En Çok Okunan Haberler

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

Kritik davalarda karar! Ceza yağdı

Kritik davalarda karar! Ceza yağdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’deki tarlalarda zehirli ota rastlanmadı

Gözler İzmir'e çevrilmişti! Zehirli ota rastlanmadı

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber... 1 askerimiz şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber...

Küçükçekmece'yi savaş alanına çeviren alkollü sürücü hakim karşısında!

Küçükçekmece'yi savaş alanına çevirmişti! Hakim karşısında

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Karaköy-Kadıköy vapurundaki iğrenç olayda flaş gelişme

Vapurdaki iğrenç olayda flaş gelişme

Feci kaza! Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

Feci kaza! Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.