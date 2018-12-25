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Fırat Kalkanı bölgesine askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 17:23 | Son Güncelleme

FIRAT Kalkanı Harekatı bölgesindeki askeri üslere konuşlanmak üzere farklı illerden gelen çok sayıda zırhlı aracın bulunduğu konvoy, Gaziantep'in Karkamış sınır kapısından Suriye'ye geçerek üs bölgelerine doğru yola çıktı.

Fırat Kalkanı bölgesine askeri sevkiyat

GAZİANTEP, (DHA)- FIRAT Kalkanı Harekatı bölgesindeki askeri üslere konuşlanmak üzere farklı illerden gelen çok sayıda zırhlı aracın bulunduğu konvoy, Gaziantep'in Karkamış sınır kapısından Suriye'ye geçerek üs bölgelerine doğru yola çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası harekat öncesinde bölgeye askeri araç sevkiyatı arttı. Farklı şehirlerden gelen çok sayıda asker ve zırhlı aracın bulunduğu konvoy bugün Karkamış'a ulaştı. Öğleden sonra sınır kapısından Suriye'ye geçen konvoyun Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki askeri üslere konuşlandırılacağı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Fırat Kalkanı bölgesine askeri sevkiyatFırat Kalkanı bölgesine askeri sevkiyatFırat Kalkanı bölgesine askeri sevkiyatFırat Kalkanı bölgesine askeri sevkiyat

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