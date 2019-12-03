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Fırat'ın doğusunda 13'üncü kara devriyesi tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 13:03 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 13'üncü kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 13'üncü kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki 13'üncü kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen 13'üncü kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlikte ve 56 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı" denildi.

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