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Firefox güç kaybediyor

07.08.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2002 yılında Mozilla tarafından hayatımıza sokulan Firefox, 2010 yılına kadar dünyanın en popüler internet tarayıcılarından birisi olarak kalmayı başardı. Chromium tabanlı olan Firefox, gizliliğe önem veren kişiler için iyi bir alternatif olarak ön plana çıkıyordu.

Firefox güç kaybediyor

Hatta öyle ki bahsi geçen tarayıcının Pazar payı 2008 yılına gelindiğinde yüzde 30 civarındaydı. Aynı dönem Internet Explorer yüzde 60’lık bir paya sahipti ve Google Chrome henüz emekleme dönemindeydi.

Gelinen noktada ise Google Chrome pazarın yüzde 65’lik kısmına hakim. Firefox ve Edge ise yaklaşık olarak yüzde 3’lük bir kısma razı olabiliyor. Gelen bilgilere göre Firefox, son üç ay içerisinde 46 milyon kullanıcısını daha kaybetti. Bu kadar hızlı kan kaybına uğrayan bir tarayıcının uzun vadede ayakta kalabilmesi ise pek olası durmuyor. Bu kullanıcıların farklı tarayıcılara yöneldiği ifade edilirken, kişilerin Firefox 89 UI düzeltmesinden yakındığı söyleniyor.

2018 yılının sonuna baktığımızda Firefox’un masaüstü istemcisinin aylık aktif kullanıcı sayısının 244 milyon olduğuna şahit oluyoruz. Ancak 2021 yılının ikinci çeyreğine odaklandığımızda bu sayının 198 milyona kadar düştüğünü görüyoruz. Bu veri bile tarayıcının zaman içerisinde ne kadar güç kaybettiğini ortaya koyuyor. Bakalım Firefox da Internet Explorer ile aynı kaderi paylaşacak mı? Bekleyip göreceğiz.

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