Fırın camlarını bu pratik yöntemler ile temizlerseniz yağdan eser kalmıyor!

Hepimiz güzel yemekler yapmaktan keyif alırız. Ama bu yemekler fırında pişerken yağları cama sıçrar. Ya da bazen bir kaza sonucu yemek fırın camına dökülür. yani fırın her kullanışınızda biraz daha kirlenir ve cam her geçen gün daha puslu ve kirli bir hal alır. Oysa evde her gün kullandığınız malzemeler ile fırın camında biriken yağdan kurtulabilirsiniz! İşte sadece 2 malzeme ile fırın camındaki yağlardan kurtulmanın yolu...

FIRIN CAMINI YAĞLARDAN KURTARIN!

Fırın camını eskisi gibi temiz yapmak için pek çok farklı yöntem kullanmanız mümkün. Bu yazımızda evde kolaylıkla bulabileceğiniz iki malzeme ile temizleme yönteminden bahsedeceğiz. Ev hanımlarının temizlikte sıklıkla kullandığı bazı doğal temizlik ürünleri var. Bunların başını beyaz sirke çekiyor. Sirke olmadığı durumlarda ise karbonat yardıma koşuyor. İşte bu iki ürün ile fırın camını tertemiz yapabilirsiniz.