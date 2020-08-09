Fırın camlarını bu pratik yöntemler ile temizlerseniz yağdan eser kalmıyor!

Hepimiz güzel yemekler yapmaktan keyif alırız. Ama bu yemekler fırında pişerken yağları cama sıçrar. Ya da bazen bir kaza sonucu yemek fırın camına dökülür. yani fırın her kullanışınızda biraz daha kirlenir ve cam her geçen gün daha puslu ve kirli bir hal alır. Oysa evde her gün kullandığınız malzemeler ile fırın camında biriken yağdan kurtulabilirsiniz! İşte sadece 2 malzeme ile fırın camındaki yağlardan kurtulmanın yolu...
Fırın camını eskisi gibi temiz yapmak için pek çok farklı yöntem kullanmanız mümkün. Bu yazımızda evde kolaylıkla bulabileceğiniz iki malzeme ile temizleme yönteminden bahsedeceğiz. Ev hanımlarının temizlikte sıklıkla kullandığı bazı doğal temizlik ürünleri var. Bunların başını beyaz sirke çekiyor. Sirke olmadığı durumlarda ise karbonat yardıma koşuyor. İşte bu iki ürün ile fırın camını tertemiz yapabilirsiniz.
Fırın camını kapaktan çıkararak temizleyebilirsiniz. Ancak bu yöntemde çıkarmadan da kolaylıkla temizlemeniz mümkün. Öncelikle fırının kapağını açarak içinin iyice soğumasını sağlamalısınız. Sıcak bir fırın ile su etkileşime girmemeli.
Bir çay bardağı suyun içerisine yaklaşık 3 kaşık karbonat eklemelisiniz. Karbonat yağları çıkarma konusunda temiz içerikli bir ürün. Bu karışımı iyice karıştırarak ekleşmesini sağlayın.
Hazırladığınız karışımı fırın camınızın üzerine iyice yayın. Yayma işlemini herhangi bir pamukla ya da temizleme pedi ile yapabilirsiniz. Elinizi de kullanarak yaymanız mümkün. Dikkat etmeniz gereken yayma işlemi için kullandığınız malzemenin camı çizmeyecek bir ürün olması. Üzerine herhangi bir pürüz bulunan ürünler fırın camını çizer. Bu konuda oldukça dikkatli olmalınız.
Camın üzerine karışımı iyice yaydığınızdan emin olduktan sonra fırın kapağını açık bırakın. Fırını bu şekilde 30 dakika ile 45 dakika aralığında bekletin.
Bekledikten sonra ıslak bir bez ile yavaş yavaş camı temizleyebilirsiniz. Aceleci olmadan sürdüğünüz tüm karışımı yüzeyden temizlemelisiniz.
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