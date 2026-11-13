Fırının altındaki çekmece ne işe yarıyor? Meğer yıllardır yanlış kullanıyormuşuz

Fırının hemen altında bulunan çekmeceyi yalnızca mutfak eşyalarını saklamak için kullanıyorsanız, cihazınızın farklı bir özelliğini gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Özellikle gazlı ve elektrikli fırınlarda bu bölümün kullanım amacı değişebiliyor. Bazı çekmeceler saklama alanı olarak tasarlanırken bazıları yemek pişirme veya sıcak tutma işlevi görüyor.

FIRININ ALTINDAKİ ÇEKMECENİN 3 FARKLI GÖREVİ VAR

1. Yemekleri yüksek ısıyla kızartmak

Bazı gazlı fırınlarda alt çekmece, yiyecekleri üstten gelen yoğun ısıyla kızartmak için kullanılıyor. Bu özellik özellikle etlerin yüzeyini kızartmak veya yemeklere çıtır bir görünüm kazandırmak için tercih ediliyor. Fırının kontrol panelinde "Broil" ya da "Broiler" yazıyorsa çekmecenin bu amaçla tasarlanmış olması mümkün.

2. Pişen yemekleri sıcak tutmak

Bazı elektrikli fırınlarda ise alt çekmece, önceden pişirilmiş yemeklerin servis edilene kadar sıcak kalmasını sağlıyor. Özellikle birden fazla yemeğin hazırlandığı sofralarda işe yarayan bu bölüm, yemeklerin soğumasını önlemeye yardımcı oluyor. Ancak sıcak tutma çekmeceleri çiğ yiyecekleri pişirmek için kullanılmıyor. Bu nedenle et gibi ürünlerin burada pişirilmesi güvenli kabul edilmiyor.

3. Tepsi ve tavaları saklamak

Bazı fırınlarda alt çekmece gerçekten de mutfak eşyalarının saklanması amacıyla tasarlanıyor. Fırın tepsileri, metal pişirme kapları ve tavalar bu alanda muhafaza edilebiliyor. Ancak çekmece yalnızca depolama amacıyla kullanılsa bile fırın çalışırken ısınabiliyor. Bu nedenle plastik eşyalar, kağıt ürünler, temizlik malzemeleri ve yanıcı nesneler burada saklanmamalı.