KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Fırının altındaki çekmece ne işe yarıyor? Meğer yıllardır yanlış kullanıyormuşuz

Fırınların altında bulunan ekmece, çoğu evde tepsi ve tavaların saklandığı bir alan olarak değerlendiriliyor. Ancak bu bölümün her fırında aynı amaçla tasarlanmadığı ortaya çıkıyor. Bazı modellerde yemekleri sıcak tutmak, bazılarında ise yüksek ısıyla pişirmek için kullanılan çekmecenin asıl işlevi bakın ne çıktı.

Fırının altındaki çekmece ne işe yarıyor? Meğer yıllardır yanlış kullanıyormuşuz
Gökçen Kökden

Fırının hemen altında bulunan çekmeceyi yalnızca mutfak eşyalarını saklamak için kullanıyorsanız, cihazınızın farklı bir özelliğini gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Özellikle gazlı ve elektrikli fırınlarda bu bölümün kullanım amacı değişebiliyor. Bazı çekmeceler saklama alanı olarak tasarlanırken bazıları yemek pişirme veya sıcak tutma işlevi görüyor.

FIRININ ALTINDAKİ ÇEKMECENİN 3 FARKLI GÖREVİ VAR

Fırının altındaki çekmece ne işe yarıyor? Meğer yıllardır yanlış kullanıyormuşuz 1

1. Yemekleri yüksek ısıyla kızartmak

Bazı gazlı fırınlarda alt çekmece, yiyecekleri üstten gelen yoğun ısıyla kızartmak için kullanılıyor. Bu özellik özellikle etlerin yüzeyini kızartmak veya yemeklere çıtır bir görünüm kazandırmak için tercih ediliyor. Fırının kontrol panelinde "Broil" ya da "Broiler" yazıyorsa çekmecenin bu amaçla tasarlanmış olması mümkün.

2. Pişen yemekleri sıcak tutmak

Bazı elektrikli fırınlarda ise alt çekmece, önceden pişirilmiş yemeklerin servis edilene kadar sıcak kalmasını sağlıyor. Özellikle birden fazla yemeğin hazırlandığı sofralarda işe yarayan bu bölüm, yemeklerin soğumasını önlemeye yardımcı oluyor. Ancak sıcak tutma çekmeceleri çiğ yiyecekleri pişirmek için kullanılmıyor. Bu nedenle et gibi ürünlerin burada pişirilmesi güvenli kabul edilmiyor.

3. Tepsi ve tavaları saklamak

Bazı fırınlarda alt çekmece gerçekten de mutfak eşyalarının saklanması amacıyla tasarlanıyor. Fırın tepsileri, metal pişirme kapları ve tavalar bu alanda muhafaza edilebiliyor. Ancak çekmece yalnızca depolama amacıyla kullanılsa bile fırın çalışırken ısınabiliyor. Bu nedenle plastik eşyalar, kağıt ürünler, temizlik malzemeleri ve yanıcı nesneler burada saklanmamalı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Giderlerdeki kötü kokuya son! Bu 2 malzemeyi lavaboya dökünGiderlerdeki kötü kokuya son! Bu 2 malzemeyi lavaboya dökün
Bu tarihe dikkat! 3 burç için zorlu günler geride kalıyorBu tarihe dikkat! 3 burç için zorlu günler geride kalıyor

Anahtar Kelimeler:
fırın püf noktaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Baltık Denizi'nde alarm: "Rus savaş gemisi vuruldu"

Baltık Denizi'nde alarm: "Rus savaş gemisi vuruldu"

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Her şeyi bırakıp köye yerleşmişti! Son hali sosyal medyanın gündeminde

Her şeyi bırakıp köye yerleşmişti! Son hali sosyal medyanın gündeminde

Dünyaca ünlü otomotiv devi frene bastı! Tüm yeni yatırımlar durdu

Dünyaca ünlü otomotiv devi frene bastı! Tüm yeni yatırımlar durdu

Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti!

Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.