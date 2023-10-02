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  4. Fıstık deposundaki görüntüler tepki çekmişti! Bakanlıktan açıklama geldi... O şüpheli gözaltına alındı

Fıstık deposundaki görüntüler tepki çekmişti! Bakanlıktan açıklama geldi... O şüpheli gözaltına alındı

02.10.2023 13:55 | Son Güncelleme:
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Siirt'te fıstığın depolandığı yere girip, yüzen ve kabukları tüküren kişi, o anları sosyal medyadan paylaşmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı, görüntüler üzerine harekete geçti. Bakanlık, Siirt’te bir fıstık deposunda fıstıkların arasına girerek yüzen kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, "Depoda yapılan aramada 2 ton fıstığa el konulmuş, fıstık deposunun sahibine idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Sosyal medyada bir kişinin Siirt’te bir fıstık deposunda bacadan akan fıstıkların içinde yüzerek, fıstıkların üzerine tükürdüğü görüntülere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklama yapıldı.

GÖRÜNTÜLERDEKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI!

Açıklamada, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kolluk kuvvetlerine gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı ve görüntülerdeki şüphelinin yakalandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca depo sahibi diğer şüphelinin yakalanması için de kolluk kuvvetlerince başlatılan çalışmalar devam etmektedir.

YAKLAŞIK 2 TON FISTIĞA EL KONULDU

Bunların yanı sıra Siirt merkez Akyamaç köyünde olduğu belirlenen depoda cumhuriyet savcılığının izniyle arama yapılmış, depodaki yaklaşık 2 ton fıstığa yasal süreç ve teknik çalışmalar sonuçlanıncaya kadar el konulmuştur"

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından görüntülerin kaydedildiği fıstık deposunun sahibine idari para cezası uygulandığı kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürdürülmekte olup, halk sağlığını riske atanlar ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" mesajı verildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Siirt’te "yeşil altın" olarak bilinen fıstığın depolandığı yere girip, yüzen ve kabukları tüküren şüpheli gözaltına alındı.

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(İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fıstık Siirt

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