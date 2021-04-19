Fitbit Luxe erkenden sızdırıldı

Yeni sızıntıya göre, şirket bir başka özel fitness takipçili ve premium odaklı Fitbit Luxe’yi ortaya çıkartacak. Fitbit Luxe adlı bu ürünün resimleri Alman blog sitesi tarafından yayınlandı. Buna göre Luxe, Fitbit’in fitness takipçisi serisinin en üst noktasını temsil ediyor. Luxe, görünüşe göre siyah, altın ve gümüş renklere sahip ve paslanmaz çelik bir kasa ile gelecek.

FİTBİT LUXE'ÜN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Fitbit Luxe, zarif bir tasarıma sahip ve en az üç renk seçeneğine sahip olacak. Gövdesi parlatılmış paslanmaz çelikten yapılmış ve değiştirilebilir kayışları, genellikle fitness takipçilerinde görmediğimiz bir toka ile birlikte geliyor. Luxe, çözünürlüğü bilinmeyen renkli bir OLED dokunmatik ekrana sahip olacak.

Henüz giyilebilir cihazın ayrıntılı özelliklerine sahip değiliz. Ancak sızdırılan resimler, fitness takipçisinin solunum eğitimi, kalp atış hızı izleme, uyku izleme ve bazı spor modları ile geleceğini ortaya koyuyor. Kaynak ayrıca Fitbit Luxe’nin stres izleme özelliğine sahip olacağını ve suya dayanıklı olacağını, yani yüzerken bileğinizden çıkarmaya gerek kalmayacağını iddia ediyor.