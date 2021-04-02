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Tanıtılalı birkaç gün oldu! Xiaomi Mi Band 6 güncelleme aldı

02.04.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta başında tanıtılan Xiaomi Mi Band 6, ilk güncellemesine kavuştu. Xiaomi Mi Band 6 güncellemesi ile yeni nesil akıllı bileklik, uyku nefes kalitesini izleme özelliği kazandı. Peki Mi Band 6 güncellemesi ile gelen uyku nefes kalitesini izleme özelliği nasıl çalışıyor?

Tanıtılalı birkaç gün oldu! Xiaomi Mi Band 6 güncelleme aldı

Xiaomi Mi Band 6'nın tasarımı, özellikleri ve fiyatı pazartesi günü gerçekleştirilen Xiaomi etkinliği ile resmen açıklanmıştı. Artık otomobil sektörüne de adım atan Çinli teknoloji devi Xiaomi, etkinliğinde Mi Band 6'yı kamuoyunun beğenisine sunmuştu. Akıllı bileklik, Mi Band 5'e nazaran çok büyük farklara sahip değildi. Fakat çerçevesiz AMOLED ekran ile gelmesi ve kan oksijen doygunluğunu ölçen spO2 sensörünü bünyesinde barındırması Mi Band 5'e nazaran onu farklı kılmıştı. Henüz pazartesi günü tanıtılan bu akıllı saat, şimdi ise ilk güncellemesini aldı.

MI BAND 6 GÜNCELLEMESİ NELER İÇERİYOR?

Mi Band 6 güncellemesi, akıllı bilekliğe uyku nefes kalitesini izleme özelliği getirdi. Bu özellik, aktarılanlara göre SpO2 sensörü sayesinde çalışıyor ve sensör kan oksijen doygunluğunu ölçebildiği gibi aynı zamanda uykuda nefes alma kalitesini de izleyebiliyor. Böylece uyurken nasıl nefes aldığınıza dair veriler tutuluyor. Xiaomi'nin bu özelliği, etkinlikte aktardığı da gelen bilgiler arasında bulunuyor. Mi Band 6 sahipleri, Android ve iOS cihazlarda bulunan Mi Fit uygulamasına gelen güncellemeyi yüklediklerinde bu özelliğe sahip olabiliyor. Yeni güncelleme uygulama sürümünü 5.0.0'a yükseltiyor, kullanıcı deneyimini iyileştiriyor ve bilinen hataları düzeltiyor.

Mi Band 6 güncellemesi

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XIAOMI MI BAND 6 ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi Band 6, 486x152 piksel çözünürlüğünde, 450 nit parlaklığa sahip 1,56 inçlik AMOLED dokunmatik ekran ile geliyor. Akıllı bileklik, 5 ATM seviyesinde suya dayanıklılık sunuyor ve toplam 30 egzersiz modunu destekliyor. Mi Smart Band 6 olarak da adlandırılan akıllı bileklik, aynı zamanda kalp atış hızı sensörüne de sahip. Xiaomi'nin iddiasına göre Mi Band 6 14 günlük bir pil ömrü sunabiliyor. Mi Band 6'nın fiyatı 45 euro olarak belirlenmiş durumda.

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Xiaomi
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