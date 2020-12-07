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Fiyatı 50 bin TL indirime giren sıfır araçlar hangileri?

07.12.2020 20:54 | Son Güncelleme:
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Fiyatı 50 bin TL indirime giren sıfır araçlar hangileri?

Sıfır araç fiyatları aldı başını gitti. Bizde sizler için ÖTV düzenlemesiyle fiyatı 50 bin TL indirime giren sıfır araç modellerini sıraladık. Fiyatı 50 bin TL indirime giren sıfır araçlar kimler? İşte o modeller.

ÖTV düzenlemesi bir çok modelin indirime girmesine sebep oldu. Hatta bazı otomobillerin fiyatları 50 Bin TL ucuzladı. Sıfır araba alacakların iştahını kabartan bu indirim hangi modelleri kapsıyor? Fiyatı 50 bin TL indirime giren sıfır araçlar kimler? işte listesi.

FİYATI 50 BİN TL İNDİRİME GİREN SIFIR ARAÇ MODELLER

Bir çok 2020 model arabanın fiyatına 50 Bin TL indirim geldi. Yeni yapılan ÖTV düzenlemesi ile bazı modellerin fiyatları ciddi şekilde düştü. 130 Bin TL altında bulunan araçlara yüzde 80 ÖT ve yüzde 18 KDV uygulanıyordu. Bu limite yakın olan araç üreticileri 500-1000 TL civarında indirim yaparak yüzde 80’lik dilimden, yüzde 50’lik dilime geldi. Bu değişim bazı modellere 50 bin TL indirim getirdi.

fiat_egea_station_wagon

FIAT EGEA STATION WAGON

50 Bin TL indirime giren ilk model Fiat’tan. Fiat’ın Egea Stationwagon modeli, 1.6 litrelik dizel makine ile alınabiliyor.

ford_puma

FORD PUMA STYLE 1.0 ECOBOOST MANUEL BENZİNLİ

Fiyatı 50 bin TL indirime giren sıfır araçlar listesinde ikinci model ise Ford Puma. Yeni piyasaya çıkan model, gelen indirimler ile satışlarını hızlandıracak gibi görünüyor.

honda_civic_hatchback

HONDA CIVIC 1.6 ELEGANCE BENZİNLİ

50 Bin TL indirime giren üçüncü model ise Honda Civic. Başarılı satış rakamlarına sahip olan model, gelen bu indirim ile çıtayı yukarıya taşıyacak gibi görünüyor.

opel_astra

OPEL ASTRA HATCHBACK 1.2 BENZİN

50 Bin TL indirime giren dördüncü model ise Opel Astra oluyor. PSA grubun alt yapısını aldıktan sonra motor hacmi konusunda da büyük avantaj yakalayan model, başarılı satış rakamlarına imza atacak gibi görünüyor.

seat_arona

SEAT ARONA 1.0 ECOTSI DSG

50 Bin TL indirime giren beşinci model ise Seat Arona oluyor.

skoda_scala

SKODA SCALA 1.0 ECOTSI DSG

50 Bin TL indirime giren altıncı modelise Skoda Scala

toyota_corolla_hatchback

TOYOTA COROLLA HATCHBACK

ford_focus_

FORD FOCUS 1.5 BENZİNLİ VE OTOMATİK ŞANZIMAN

peugeot 308

PEUGEOT 308 1.2 EAT8 BENZİNLİ OTOMATİK

renault_megane_sedan_

RENAULT MEGANE 1.3 TCE EDC


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