Fiyatı 50 bin TL indirime giren sıfır araçlar hangileri?

ÖTV düzenlemesi bir çok modelin indirime girmesine sebep oldu. Hatta bazı otomobillerin fiyatları 50 Bin TL ucuzladı. Sıfır araba alacakların iştahını kabartan bu indirim hangi modelleri kapsıyor? Fiyatı 50 bin TL indirime giren sıfır araçlar kimler? işte listesi.

FİYATI 50 BİN TL İNDİRİME GİREN SIFIR ARAÇ MODELLER

Bir çok 2020 model arabanın fiyatına 50 Bin TL indirim geldi. Yeni yapılan ÖTV düzenlemesi ile bazı modellerin fiyatları ciddi şekilde düştü. 130 Bin TL altında bulunan araçlara yüzde 80 ÖT ve yüzde 18 KDV uygulanıyordu. Bu limite yakın olan araç üreticileri 500-1000 TL civarında indirim yaparak yüzde 80’lik dilimden, yüzde 50’lik dilime geldi. Bu değişim bazı modellere 50 bin TL indirim getirdi.

FIAT EGEA STATION WAGON

50 Bin TL indirime giren ilk model Fiat’tan. Fiat’ın Egea Stationwagon modeli, 1.6 litrelik dizel makine ile alınabiliyor.

FORD PUMA STYLE 1.0 ECOBOOST MANUEL BENZİNLİ

Fiyatı 50 bin TL indirime giren sıfır araçlar listesinde ikinci model ise Ford Puma. Yeni piyasaya çıkan model, gelen indirimler ile satışlarını hızlandıracak gibi görünüyor.

HONDA CIVIC 1.6 ELEGANCE BENZİNLİ

50 Bin TL indirime giren üçüncü model ise Honda Civic. Başarılı satış rakamlarına sahip olan model, gelen bu indirim ile çıtayı yukarıya taşıyacak gibi görünüyor.