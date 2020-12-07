Fiyatı 50 bin TL indirime giren sıfır araçlar hangileri?

ÖTV düzenlemesi bir çok modelin indirime girmesine sebep oldu. Hatta bazı otomobillerin fiyatları 50 Bin TL ucuzladı. Sıfır araba alacakların iştahını kabartan bu indirim hangi modelleri kapsıyor? Fiyatı 50 bin TL indirime giren sıfır araçlar kimler? işte listesi.
Bir çok 2020 model arabanın fiyatına 50 Bin TL indirim geldi. Yeni yapılan ÖTV düzenlemesi ile bazı modellerin fiyatları ciddi şekilde düştü. 130 Bin TL altında bulunan araçlara yüzde 80 ÖT ve yüzde 18 KDV uygulanıyordu. Bu limite yakın olan araç üreticileri 500-1000 TL civarında indirim yaparak yüzde 80’lik dilimden, yüzde 50’lik dilime geldi. Bu değişim bazı modellere 50 bin TL indirim getirdi.
50 Bin TL indirime giren ilk model Fiat’tan. Fiat’ın Egea Stationwagon modeli, 1.6 litrelik dizel makine ile alınabiliyor.
Fiyatı 50 bin TL indirime giren sıfır araçlar listesinde ikinci model ise Ford Puma. Yeni piyasaya çıkan model, gelen indirimler ile satışlarını hızlandıracak gibi görünüyor.
50 Bin TL indirime giren üçüncü model ise Honda Civic. Başarılı satış rakamlarına sahip olan model, gelen bu indirim ile çıtayı yukarıya taşıyacak gibi görünüyor.
50 Bin TL indirime giren dördüncü model ise Opel Astra oluyor. PSA grubun alt yapısını aldıktan sonra motor hacmi konusunda da büyük avantaj yakalayan model, başarılı satış rakamlarına imza atacak gibi görünüyor.
50 Bin TL indirime giren beşinci model ise Seat Arona oluyor.
50 Bin TL indirime giren altıncı modelise Skoda Scala