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Fiyatı uygun kamerası çift: Huawei Enjoy 10e tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.03.2020 11:32 | Son Güncelleme

Huawei, yeni akıllı telefonu Huawei Enjoy 10e'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Huawei Enjoy 10e çift kamerası, dev bataryası ile dikkat çekerken uygun fiyatıyla da şaşırtıyor. Peki Huawei Enjoy 10e özellikleri neler? Huawei Enjoy 10e fiyatı ne kadar?

Fiyatı uygun kamerası çift: Huawei Enjoy 10e tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei P40 serisi için hazırlıklarını tamamlarken bir yandan da orta ve alt segmente hitap eden akıllı telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Bu telefonlardan biri de Huawei Enjoy 10e.

HUAWEİ ENJOY 10E ÖZELLİKLERİ

Huawei Enjoy 10e'nin özellikleri arasında 6,3 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. Bu ekranın altında MediaTek MT6765 işlemcisi, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı yer alıyor. Huawei Enjoy 10e'nin MicroSD kart desteği sayesinde dahili depolama alanı 512GB'a kadar artırılabiliyor.

Huawei Enjoy10e-1

Enjoy 10e'nin arka tarafına baktığımızda çift kamera kurulumu gözümüze çarpıyor. Bu kameralardan ilki f/1.8 diyafram aralığına sahip ve 13 MP çözünürlüğündeyken, diğer kamera f/2.4 diyafram aralığına sahip ve 2 MP çözünürlüğünde. Bu ikincil kamera 3D derinlik sensörü olarak görev alıyor. Telefonun ön tarafındaki damla çentikte ise f/2.0 diyafram aralığına sahip 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası kendisine yer buluyor. Huawei Enjoy 10e tüm sistemini çalıştırabilmek için gereken gücünü ise tam 5000 mAh'lik bataryasından alıyor. Bu batarya 10W hızlı şarj desteğine de sahip.

HUAWEİ ENJOY 10E FİYATI

Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzüyle kutusundan çıkacak Huawei Enjoy 10e'nin fiyatı 999 yuandan (yaklaşık 990 TL) başlayacak. Ön siparişleri 5 Mart'ta açılacak olan akıllı telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

Huawei Enjoy 10e Teknik Özellikleri

  • 6,3 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde ekran
  • MediaTek MT6765 işlemci
  • 4GB RAM
  • MicroSD kart desteği ile 512GB'a kadar artırılabilen 64GB dahili depolama alanı
  • 13 MP + 2 MP arka kamera
  • 8 MP ön kamera
  • 5000 mAh batarya
  • Android 10 tabanlı EMUI 10
  • Siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleri


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