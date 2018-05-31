Fiziğiniz yaza hazır mı?

Havaların ısınması ve güneşin içimizi ısıtmaya başlamasıyla beraber, dolaptaki kışlık kıyafetlerin yerini de yavaş yavaş yazlık kıyafetler almaya başladı. Açık renkli, ince kıyafetler; fazlalıkları kapatmaktan ziyade daha da ortaya çıkarıyor.

Fazlalıkları olan insanlar, yazın gelmesiyle beraber fazlalıkları biran önce üzerinden silkelemek istiyor. Fazlalıklardan kurtulmak için şikayetlere göre çözümler de değişirken, liposuction; birçok ihtiyaca cevap veriyor. Liposuction, bel, kalça, göbek gibi vücudun belli bölgelerinde birikmiş olan yağ dokularının dışarıya alınması ve vücudu şekillendirme amacıyla yapılan estetik ameliyat türüdür.

Liposuction kilo verdirme operasyonu değildir. Sadece vücutta toplanan yağları vücuttan dışarı atarak, vücudun formda görüntüsünü ortaya çıkarır. Yapılacak bölge ya da bölgelerin alanına göre genel ya da lokal anestezi altında yapılan liposuction operasyonunda emici motor vasıtası ile birikmiş yağlar alınarak temizlenir.

Liposuction ameliyatının süresi, alınacak olan yağın miktarı ve ameliyat bölgesinin genişliği ile doğru orantılıdır. Ameliyat sonrasında meydana gelebilecek şişliklerin önlenebilmesi için hastaların belli bir süre korse giymesi gerekmektedir.