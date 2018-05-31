KADIN

Fiziğiniz yaza hazır mı?

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
GENEL HABERLERİ  | 31.05.2018 11:49 | Son Güncelleme

Yazın yaklaşmasıyla fazlalıklarında ortaya çıkmaya başladığını belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, liposuction ile ideal forma kavuşmanın mümkün olduğunu belirtti.

Fiziğiniz yaza hazır mı?

Havaların ısınması ve güneşin içimizi ısıtmaya başlamasıyla beraber, dolaptaki kışlık kıyafetlerin yerini de yavaş yavaş yazlık kıyafetler almaya başladı. Açık renkli, ince kıyafetler; fazlalıkları kapatmaktan ziyade daha da ortaya çıkarıyor.

Fazlalıkları olan insanlar, yazın gelmesiyle beraber fazlalıkları biran önce üzerinden silkelemek istiyor. Fazlalıklardan kurtulmak için şikayetlere göre çözümler de değişirken, liposuction; birçok ihtiyaca cevap veriyor. Liposuction, bel, kalça, göbek gibi vücudun belli bölgelerinde birikmiş olan yağ dokularının dışarıya alınması ve vücudu şekillendirme amacıyla yapılan estetik ameliyat türüdür.

Liposuction kilo verdirme operasyonu değildir. Sadece vücutta toplanan yağları vücuttan dışarı atarak, vücudun formda görüntüsünü ortaya çıkarır. Yapılacak bölge ya da bölgelerin alanına göre genel ya da lokal anestezi altında yapılan liposuction operasyonunda emici motor vasıtası ile birikmiş yağlar alınarak temizlenir.

Liposuction ameliyatının süresi, alınacak olan yağın miktarı ve ameliyat bölgesinin genişliği ile doğru orantılıdır. Ameliyat sonrasında meydana gelebilecek şişliklerin önlenebilmesi için hastaların belli bir süre korse giymesi gerekmektedir.

Liposuction ameliyatı ile yağ alınan bölgede en fazla bir gün süreyle sızıntı oluşabilir. Her geçen gün bu sızıntı azalarak kaybolur. Fakat ameliyat bölgesinde 48 saat süresince sıvı birikmeleri görülebilir. Üçüncü günden itibaren birikmiş olan sıvı miktarı azalmaya başlar. Ameliyat sonrasında hastalar sıvı kaybına bağlı olarak yorgunluk hissedebilir. Bu dönemde hastaların kendilerini daha iyi hissedebilmeleri için sıvı takviyesi yapmaları gerekmektedir.

Ameliyat sonrası oluşan ağrılar, ağrı kesiciler veya buz tedavisi ile kontrol altına alınabilir. Liposuction ameliyatından hemen sonra vücutta oluşacak olan şişliklerden dolayı kısa süre içerisinde kilo kaybı görülmeyeceği gibi hafif kilo alımları da görülebilmektedir.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı
www.drburakturkyilmaz.com
https://www.instagram.com/drturkyilmaz
https://www.facebook.com/drturkyilmaz

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Liposuction ideal form

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