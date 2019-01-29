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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aziz Denli:

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 23:47 | Son Güncelleme

Bel fıtığı ve farklı kalça ağrıları ile karıştırılan SİE Disfonksiyonu’nun ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Bel fıtığı ve farklı kalça ağrıları ile karıştırılan SİE Disfonksiyonu’nun ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aziz Denli, tanı konulduktan sonra bir kaç seanslık manuel terapi ile birlikte o bölgenin beslenmesinde ve biriken toksinlerin atılmasında yani lenf drenajının hızlandırılmasında katkı sağlayacak olan Nöralterapi ile yüz güldüren sonuçlar elde edildiğini söyledi.
Dr. Aziz Denli, hareket sistemi ve ağrı ile ilgilenen hekimlerin, kimi zaman bazı rahatsızlıkları tanımlamalarının ve belli bir sınıfa tabi tutup tedavi etmelerinin zor olduğunu vurgulayarak aynı şekilde hastalarında bir sürü tetkik ve verilen reçetelere rağmen sonuç alamadıklarını belirtti. Medicana International Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Denli, “Sakroiliak Eklem Disfonksiyonu (SİE-D) dediğimiz rahatsızlık tam da böyle bir tabloyu ifade etmektedir. SİE-D rahatsızlığı deyip geçmemek gerek. Hem doktorun hem de hastanın başını bayağı ağrıtabilir. Literatürlerde bu rahatsızlık ile ilgili 18 çeşit ağrı tipi tarif edilmiştir. Manuel tıp ile uğraşan hekimler bu rahatsızlık için, “bukalemun” tabirini sık sık kullanırlar” dedi.
Hastalığın tanımı öncesi sakroiliak eklemlerin ne olduğunu açıklamanın faydalı olacağını söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Denli, “Sakroiliak eklemler, omurganın alt ucu yan kuyruk sokumu olarak belirtilen kemiği, leğen kemiği ile birleştiren sağ ve sol olmak üzere iki adet eklemdir. Aynı zamanda birçok kasın da birleşim noktasıdır. Küçük ama rahatsızlıklarında çok büyük sorunlara neden olabilen bir eklemdir. Asıl görevi kalçanın hareketlerine yardımcı olmakla birlikte bedene binen yükü bacaklara eşit şekilde dağıtmaktır. Bu eklemin en önemli özelliklerinden biri de farklı seviyelerden sinir uyarımları almasıdır. Bu eklemin maksimum 2 ile 4 derecelik bir eklem hareket kabiliyeti vardır. Sakroiliak eklem sorunları kalça ve bel ağrılarında çoğunlukla ihmal edilen ancak bu ağrılara zemin hazırlayan önemli bir sebeptir” diye belirtti.
SİE-D rahatsızlıklarının tipik özelliğinin kalça ağrısı olduğunu söyleyen Dr. Aziz Denli, kalçanın yanı sıra bel, bacak arka kısımları, genital bölgede ağrı ve sızı tarzında farklı yansımalarının da olabileceğini bu rahatsızlığın en çok bel fıtığı ile karıştırıldığını ifade etti. Denli, “Bel fıtığı ile karıştırıldığında hasta gerekli gereksiz bir sürü tedavi alabilir. Eksik ve bilinçsizce yapılan tedaviler fayda sağlamayacağı gibi hastalığın daha da kronikleşmesine neden olur” dedi.
SİE-D tanı ve tedavisinin kolay olduğunu ifade eden Medicana International Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aziz Denli, “Osteopati ve manuel tıp ile uğraşan fizik tedavi hekimleri için kolayca üstesinden gelinebilecek bir rahatsızlıktır. Bunun için, en başta bu konuda tecrübeli bir hekim olmak ve bu rahatsızlık için bilimsel olarak geliştirilmiş tanı kriterlerinden en az 4 farklı test ile değerlendirmek yeterlidir. Tanı konulduktan sonra, bir kaç seanslık manuel terapi ile birlikte o bölgenin beslenmesinde ve biriken toksinlerin atılmasında yani lenf drenajının hızlandırılmasında katkı sağlayacak Nöralterapi ile hem hekim hem de hasta için son derece yüz güldürücü sonuçlar sağlanmıştır” dedi.

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