3'nc\u00fc oylamada 336 oy ile TBMM Ba\u015fkan\u0131 se\u00e7ilen Mustafa \u015eentop: Bize d\u00fc\u015fen en \u00f6nemli g\u00f6rev bu y\u00fcce Meclis'e lay\u0131k olmak, itibar\u0131n\u0131 korumakt\u0131r. Adalet ve tarafs\u0131zl\u0131k anlay\u0131\u015f\u0131 ile g\u00f6revimi y\u00fcr\u00fctece\u011fim. Sevgilisi 14 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131na tecav\u00fcz ederken o zevkle izledi!\u0130znik'te 50 d\u00f6n\u00fcm sazl\u0131k yang\u0131n\u0131na soru\u015fturma\u0130tfaiyecilerin toplad\u0131\u011f\u0131 binlerce ila\u00e7 Hatay'da ihtiyac\u0131 olanlara g\u00f6nderilecek
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