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  4. Flört uygulamalarından men edilen fenomen Instagram’ı salladı! Kasık dövmesini gösterdiği pozu çok konuşuldu

Flört uygulamalarından men edilen fenomen Instagram’ı salladı! Kasık dövmesini gösterdiği pozu çok konuşuldu

26.05.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

53 yaşındaki sosyal medya fenomeni Andrea Sunshine, yaşıtlarına meydan okuyan kusursuz fiziğini göstermek için yine cesur bir pozla sevenlerinin karşısına çıktı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Sunshine, hayranlarına kasık dövmesini göstermek için spor antrenmanı sonrasında soluğu ayna karşısında aldı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Flört uygulamalarından men edilen fenomen Instagram’ı salladı! Kasık dövmesini gösterdiği pozu çok konuşuldu

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 53 yaşındaki sosyal medya fenomeni Andrea Sunshine, Instagram’da sağlıklı yaşam rutinleri ve fitness konusundaki başarısını kusursuz fiziğini takipçilerine göstererek kanıtlıyor. Brezilyalı fenomen son olarak 360 bin takipçisiyle spor salonunun aynasında çekilen bir selfiesini paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

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Daha öncesinde flört uygulamalarından seksi olduğu gerekçesiyle men edildiğini itiraf eden Sunshine bu kez Instagram’ın limitlerini zorladı. Antrenman sonrasında çekilen bir pozunu paylaşan Sunshine gönderisine, “Sağlıklı ve mükemmel fiziksel görüntünün arkasında pek çok hikaye var. Bence gerçekten kim olduğumuzu tanımlayan işte bu gerçek hikayeler. Çoğu zaman acılarımızdan, mücadelelerimizden, düşüşlerimizden ders çıkarırız. Benim hikayem pek çok azim, bağlılık ve fedakarlık altında yazıldı. Biz acıdan çok daha fazlasıyız asla pes etmeyin” notunu ekledi.

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