Flört uygulamalarından men edilen fenomen Instagram’ı salladı! Kasık dövmesini gösterdiği pozu çok konuşuldu

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 53 yaşındaki sosyal medya fenomeni Andrea Sunshine, Instagram’da sağlıklı yaşam rutinleri ve fitness konusundaki başarısını kusursuz fiziğini takipçilerine göstererek kanıtlıyor. Brezilyalı fenomen son olarak 360 bin takipçisiyle spor salonunun aynasında çekilen bir selfiesini paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Daha öncesinde flört uygulamalarından seksi olduğu gerekçesiyle men edildiğini itiraf eden Sunshine bu kez Instagram’ın limitlerini zorladı. Antrenman sonrasında çekilen bir pozunu paylaşan Sunshine gönderisine, “Sağlıklı ve mükemmel fiziksel görüntünün arkasında pek çok hikaye var. Bence gerçekten kim olduğumuzu tanımlayan işte bu gerçek hikayeler. Çoğu zaman acılarımızdan, mücadelelerimizden, düşüşlerimizden ders çıkarırız. Benim hikayem pek çok azim, bağlılık ve fedakarlık altında yazıldı. Biz acıdan çok daha fazlasıyız asla pes etmeyin” notunu ekledi.