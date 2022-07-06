Flört uzmanları paylaştı! Bu hatayı yapmayın

Flört döneminde kurulan iletişim çok daha heyecanlı oluyor. Bu dönemde sık sık kullanılan mesajlaşmada fark edilmeden hatalar yapılabiliyor. Gelen mesajların ne zaman olacağı, nasıl cevap verileceği gibi birçok konuya oldukça dikkat ediliyor. Flört uzmanları Julia ve Joff, mesajlaşırken kaçınılması gereken büyük hatayı paylaştılar.

UZMANLAR ROLE GİREREK KONUŞTULAR

Flört danışmanı Julia “Hala mesaj atmadı. Sakin kalmaya çalışıyorum ama gerçekten onun bana mesaj atmasını istiyorum.” Joff araya girdi ve ona harika bir tavsiyede bulundu: "Bir düşünün, onu henüz o kadar iyi tanımıyorsunuz bile. Daha yeni iki randevun olmadı mı? O arada sana o kadar da iyi davranmıyor, değil mi?" Julia, Joff'un ifadesinin gerçekten doğru olduğunu onayladı ve "Evet doğru, sanırım haklısın. Günlerdir beni görmezden geliyor ve bana mesaj atma ya da arama sözünü tutmadı" diye ekledi.

BENİ SEVMEDİĞİ İÇİN ONU ELDE ETMEK İSTEDİM

Joff, "Aynen öyle! O zaman senden hoşlanmasının senin için neden bu kadar önemli olduğunu düşünüyorsun? Duygusal olarak sizi onaylamaya müsait olmayan birini elde etmenin zorluğundan, onun daha çekici olabileceğini mi düşünüyorsunuz?” dedi. Bir kişi, “Buna ihtiyacım vardı, teşekkürler” yorumunu yaptı. Bir başkası bu konuyla ilgili: “Bu, geçenlerde başıma geldi. Adamı resmen sevmedim. Ondan hoşlanmaya başlamamın tek nedeni beni sevmemesi ve onu elde etmek istememdi.”



