Folik asidin vücut için önemi nedir?

Bu vitamin, çeşitli ve önemli görevlerle vücutta kendine yer edinir. Her yetişkin sağlıklı bireyin günlük ortalama olarak belli bir miktar folik asit alması gerekir. İçerisinde folik asit bulunan pek çok meyve ve sebze vardır. Folik asit nedir, sizin için ne gibi faydaları vardır sorularınızın cevabını sizler için araştırdığımız yazımızı okuyarak alabilirsiniz.

Folik Asit Nedir?

Suda çözünen bir B vitamini türüdür. Doğal olarak gıdalarda ve yapay olarak takviyeli gıdalarda bulunur. Hücre üretiminde oldukça önemli bir fonksiyona sahiptir. Bu yüzden özellikle bebeklik, ergenlik ve hamilelik gibi hızlı büyüme ve gelişmelerin söz konusu olduğu dönemlerde alımı çok önemlidir.

Folik Asidin Vücuttaki İşlevleri Nelerdir?

Folik asit ne işe yarar sorusunun pek çok cevabı vardır. Yeni hücre üretimi ve üretilen bu hücrelerin korunmasına yardımcı olur. Bir diğer fonksiyonu ise yine vücut için çok önem taşır. Kanser hastalığına neden olan DNA değişikliklerini önler. Kemik iliğinde bulunan kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin yapımı; karbonhidratların enerjiye dönüştürülmesi, DNA ve RNA üretimi için gerekli olan bir işlemdir. Ayrıca folik asidin damar sertliğini azaltarak kalp krizi, felç, bunama gibi hastalıkların oluşma riskini azalttığı bilinir. Gerekli görülen durumlarda folik asit ilaç takviyesi de uygulanabilir. Folik asit takviyesi anne adayının sağlıklı bir hamilelik geçirmesine ve bebeğin gelişimine çok yardımcı olur.