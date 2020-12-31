Folik asidin vücut için önemi nedir?

Bu vitamin, çeşitli ve önemli görevlerle vücutta kendine yer edinir. Her yetişkin sağlıklı bireyin günlük ortalama olarak belli bir miktar folik asit alması gerekir. İçerisinde folik asit bulunan pek çok meyve ve sebze vardır. Folik asit nedir, sizin için ne gibi faydaları vardır sorularınızın cevabını sizler için araştırdığımız yazımızı okuyarak alabilirsiniz.
Suda çözünen bir B vitamini türüdür. Doğal olarak gıdalarda ve yapay olarak takviyeli gıdalarda bulunur. Hücre üretiminde oldukça önemli bir fonksiyona sahiptir. Bu yüzden özellikle bebeklik, ergenlik ve hamilelik gibi hızlı büyüme ve gelişmelerin söz konusu olduğu dönemlerde alımı çok önemlidir.
Folik asit ne işe yarar sorusunun pek çok cevabı vardır. Yeni hücre üretimi ve üretilen bu hücrelerin korunmasına yardımcı olur. Bir diğer fonksiyonu ise yine vücut için çok önem taşır. Kanser hastalığına neden olan DNA değişikliklerini önler. Kemik iliğinde bulunan kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin yapımı; karbonhidratların enerjiye dönüştürülmesi, DNA ve RNA üretimi için gerekli olan bir işlemdir. Ayrıca folik asidin damar sertliğini azaltarak kalp krizi, felç, bunama gibi hastalıkların oluşma riskini azalttığı bilinir. Gerekli görülen durumlarda folik asit ilaç takviyesi de uygulanabilir. Folik asit takviyesi anne adayının sağlıklı bir hamilelik geçirmesine ve bebeğin gelişimine çok yardımcı olur.
Folik asit faydalarına baktığınızda oldukça hayati bir organ olan kalp için pek çok yararı olduğunu görebilirsiniz. Tüm vücut için faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:
Bağışıklık sisteminin normal şekilde çalışmasına, kan oluşumuna, yorgunluğun azaltılması ve amino asit sentezi gibi pek çok işleve sahip olan folik asit doğal olarak pek çok gıdada bulunur. Ancak kimi zaman kahvaltılık gevrek, unlu mamüller, kraker ve makarna gibi endüstriyel ürünlere de eklenir.
Folik asit içeren besinler:
Suda çözünen bir B vitamini türü olan folik asit, vücudun yağ dokularında depolanmaz. Kullanılmayan folik asit idrar ile vücuttan atılır. Yetişkin ve sağlıklı bir bireyin günlük alması gereken miktar 400 mcg olarak belirlenmiştir. Folik asit eksikliğine:
Folik asit eksikliği pek çok şekilde belirti gösterir. Eğer aşağıda belirtilerden durumlardan bazılarını belli bir süredir kendinizde gözlemliyorsanız, folat değerinizi öğrenmeniz faydalı olabilir. Folik asit kolunuzdan alınan kan örneği ile ölçülür. Kan verme işlemi öncesinde 6-8 saat kadar aç kalmanız gerekebilir. Sabah hiçbir şey yemeden kan verirseniz, doğru bir sonuç alabilirsiniz.
Folik asit eksikliği belirtileri:
Nörolojik belirtiler: batma, karıncalanma ve yanma hissi
Psikolojik sorunlar: depresyon, hafıza problemleri, zihinsel karışıklık, anlama ve yargılama problemleri
Mide-bağırsak belirtileri: mide bulantısı, kilo kaybı, kusma, karın ağrısı
Vücuttaki işlevleri ve eksikliği durumunda vücudun işleyişine olan olumsuz etkileri göz önüne alındığında her birey için yeterli folik asit alımı önem taşır. Ancak hamilelik döneminde, anne adayı ve gelişmekte olan bebek için öneminin daha fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz. Eğer anne, hamilelik süreci boyunca yeterli düzeyde folat alırsa, en çok rastlanan merkezi sinir sistemi anomalilerinin çok yüksek bir oranda azaldığı görülmüştür. En sık rastlanan anomaliler omurganın açık kalması, beynin kafatası kemiğinin dışına çıkması, beynin ve vücudun gelişmemesi gibi durumlardır. Merkezi sinir sisteminde meydana gelen bu hastalıklar, bebeğin yaşama olasılığını azaltır. Folik asit ve tabii ki diğer vitamin ve minerallerin yeterli alımıyla %70 gibi bir oranda bu risk azalmış olur. Kalp ve böbrek hastalıklarının da kısmen önüne geçildiği söylenir. Mümkün olduğunca doğal besinlerden ve gerekli durumlarda ilaç takviyesi ile yeterli düzeyde bu vitamini alabilirsiniz.
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