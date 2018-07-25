Fonksiyonel burun estetiği ile yaşam kalitenizi artırın

Rinoplasti estetik ameliyatlar arasında en çok tercih edilen işlemlerdendir. Burun, çok karmaşık ve çok fonksiyonlu bir organdır. Burnun hava yolunun anatomisini ve fizyolojisini, tıkanma nedenlerini, doğru değerlendirme ve uygun tedaviyi seçmek rinoplasiti için temel bir kuraldır.

Burun estetiği ameliyatındaki amaç, yüzün profiline ve oranlarına uygun bir burun yapmaktır. Kişinin tercihine göre burun ucu, kemeri, kökü veya burun deliklerinin yapısının düzeltilmesinin yanı sıra varsa nefes alma sorunları da giderilmiş olur.

Estetik operasyonların genellikle dış görünüşte istenilen değişiklikler doğrultusunda yapıldığı düşünülse de bazı durumlarda estetik operasyonlar sağlık için de büyük önem teşkil etmektedir. Özellikle burun estetiği, kişilerin yaşam kalitesini arttıracak ve daha sağlıklı nefes almalarını sağlayacak müdahaleler yapılmasına imkan verir. Dolayısıyla, burun estetiğinde fiziksel olarak daha iyi bir görünüm elde etmenin yanında, kişinin yaşam kalitesini arttıracak müdahalelerle mevcut işlevlerin de korunması esastır.