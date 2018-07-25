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Fonksiyonel burun estetiği ile yaşam kalitenizi artırın

Prof. Dr. Şükrü Yazar Prof. Dr. Şükrü Yazar
ESTETİK HABERLERİ  | 25.07.2018 12:16 | Son Güncelleme

Burun estetiğinin (Rinoplasti) burundaki şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla yapılan cerrahi bir işlem olduğunu söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, rinoplasti hakkında konuştu.

Fonksiyonel burun estetiği ile yaşam kalitenizi artırın

Rinoplasti estetik ameliyatlar arasında en çok tercih edilen işlemlerdendir. Burun, çok karmaşık ve çok fonksiyonlu bir organdır. Burnun hava yolunun anatomisini ve fizyolojisini, tıkanma nedenlerini, doğru değerlendirme ve uygun tedaviyi seçmek rinoplasiti için temel bir kuraldır.

Burun estetiği ameliyatındaki amaç, yüzün profiline ve oranlarına uygun bir burun yapmaktır. Kişinin tercihine göre burun ucu, kemeri, kökü veya burun deliklerinin yapısının düzeltilmesinin yanı sıra varsa nefes alma sorunları da giderilmiş olur.

Estetik operasyonların genellikle dış görünüşte istenilen değişiklikler doğrultusunda yapıldığı düşünülse de bazı durumlarda estetik operasyonlar sağlık için de büyük önem teşkil etmektedir. Özellikle burun estetiği, kişilerin yaşam kalitesini arttıracak ve daha sağlıklı nefes almalarını sağlayacak müdahaleler yapılmasına imkan verir. Dolayısıyla, burun estetiğinde fiziksel olarak daha iyi bir görünüm elde etmenin yanında, kişinin yaşam kalitesini arttıracak müdahalelerle mevcut işlevlerin de korunması esastır.

Burun Estetiğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Burun operasyonları; burun kemerinin veya burun ucunun şeklini değiştirebilir, burnunuzu küçültebilir veya büyütebilir, burun deliklerinizi küçültebilir, burun kökü ile alın arasındaki veya burun ucu ile dudak arasındaki açıyı değiştirebilir. Ayrıca soluk almamızda sorun oluşturan septum deviasyonu (eğrilik), polip, sinüzit ve burun etleri gibi problemleri giderir.

Burun estetiği operasyonlarında korunması gereken bazı temel hususlar vardır. Bunlar; nefes alıp verme alışkanlığının değişmemesidir. Burundan alınan nefes akciğerlerin düzgün çalışması açısından çok önemli olduğundan solunum işlevlerini korumak ya da ihtiyaç durumunda iyileştirmek burun estetiği operasyonlarında çok önemlidir.

Burun solunum işlevi ve koku duyusu başta olmak üzere kişinin fiziksel aktivitelerini etkilemektedir. Sağlıklı bir uyku, verimli oksijen kullanımı ve etkili bir dolaşım sistemi için burun estetiğinin dikkatle yapılması gerekmektedir. İki burun deliğinden de aynı kalitede nefes alınması çok önemlidir. Düzenli ve dengeli nefes alımı kişinin daha sağlıklı hissetmesini sağlar. Burun estetiğinde; hafıza, beyin fonksiyonları ve denge gibi unsurlarda etkili olan sağlıklı nefes alma işlevini yerine getirmek üzere burun yapısının fonksiyonel olması gerekmektedir.

Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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Anahtar Kelimeler:
burun estetiği rinoplasti

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