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Fonksiyonel tıp ve gaps diyeti kombinasyonu nasıl uygulanır?

Uzm. Dr. Nur Topçu Uzm. Dr. Nur Topçu
SAĞLIK HABERLERİ  | 19.09.2019 15:29 | Son Güncelleme

Son yıllarda adından daha da sık bahsettirmeye başlayan fonksiyonel tıp, konvansiyonel tıbbın bakış açısından biraz daha geniş ve derin bakar. Ve olgularda semptom gidermek yerine derine nedene yönelik bütünsel yaklaşır.

Fonksiyonel tıp ve gaps diyeti kombinasyonu nasıl uygulanır?

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nur Topçu, "Fonksiyonel Tıp ve Gaps Diyeti Kombinasyonu Nasıl Uygulanır?" sorusuna açıklık getirdi.

Bu yöntemde amaç, ilaçlar ile hastalığı durdurmak ya da baskılamak değil hastalığın altında yatan durumu öğrenmek ve onu ortadan kaldırır. Bu sayede tam bir iyileşme elde edilebilir.

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Özellikle uzun yıllar boyunca tedavi edilemeyen kronik rahatsızlıklarda fonksiyonel tıp bu rahatsızlığa neden olan durumları belirleyip onları ortadan kaldırmaya çalışır ve bu sayede kronik rahatsızlığa çözüm arar .

Bunu başarabilmek için fonksiyonel tıp hastalığın kendisine değil genel vücut sağlığını baz alır. Her kişi birbirinden farklıdır ve bu nedenle aynı rahatsızlıklar bile farklı tedaviler gerektirebilir. Eliminasyon diyeti temelini oluşturur. Böylece direnç geliştiren be herkes tatafından aslında sağlıklı olduğu düşünülen gıdalar diyetten çıkarılır. Barsak sağlığı korunur.

GAPS DİYETİ

Vücutta beyinden sonra gelen en önemli organların başında bağırsaklar gelir. Bu nedenle bağırsakta meydana gelen problemler genel olarak vücut sağlığını derinden etkiler. Bağırsak florasında meydana gelen değişimler hem fizyolojik hem de psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir.

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Bağırsak sağlığını korumak ve onun fonksiyonlarını destekleyici beslenmek son derece önemli. Gaps diyeti de bir yandan bağırsak florasını düzeltirken bir yandan önemli sindirim problemi olan sızıntılı bağırsak sendromuna çözüm üretir.

Ağır metaller, böcek ilacı gibi zararlı kimyasallar ve sindirilemeyen besinler (laktoz, glüten şeker kazein) bağırsak çeperinden geçerek kana karışır ve buradan tüm vücuda zarar verir. Metabolik hastalıkların yanı sıra anksiyete, şizofreni, dikkat eksikliği, depresyon, hiperaktivite bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk gibi psikolojik durumlarda da Gaps diyeti önerilir.

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GAPS DİYETİ VE FONKSİYONEL TIP

Gaps diyetinin amacı her ne kadar bağırsak florası ve sağlığına yönelik olsa da aslında bağırsak üzerinden tüm vucut yöneliktir. Bu sayede genel vücut sağlığı da elde edilebilir. Bu noktada fonksiyonel tıp ile Gaps diyetini hedefleri örtüşür.

Kronik rahatsızlığı olan kişilerde Gaps diyeti ve fonksiyonel tıp yaklaşımının ortak paydada birleştirilmesiyle kronik hastalıklarda yaşam kalitesi artar, ilaç kullanımı acslır semptomlarda gerileme görülür.

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Nur Topçu

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Anahtar Kelimeler:
Fonksiyonel Tıp Gaps Diyeti

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