Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nur Topçu, "Fonksiyonel Tıp ve Gaps Diyeti Kombinasyonu Nasıl Uygulanır?" sorusuna açıklık getirdi.

Bu yöntemde amaç, ilaçlar ile hastalığı durdurmak ya da baskılamak değil hastalığın altında yatan durumu öğrenmek ve onu ortadan kaldırır. Bu sayede tam bir iyileşme elde edilebilir.

Özellikle uzun yıllar boyunca tedavi edilemeyen kronik rahatsızlıklarda fonksiyonel tıp bu rahatsızlığa neden olan durumları belirleyip onları ortadan kaldırmaya çalışır ve bu sayede kronik rahatsızlığa çözüm arar .

Bunu başarabilmek için fonksiyonel tıp hastalığın kendisine değil genel vücut sağlığını baz alır. Her kişi birbirinden farklıdır ve bu nedenle aynı rahatsızlıklar bile farklı tedaviler gerektirebilir. Eliminasyon diyeti temelini oluşturur. Böylece direnç geliştiren be herkes tatafından aslında sağlıklı olduğu düşünülen gıdalar diyetten çıkarılır. Barsak sağlığı korunur.

GAPS DİYETİ

Vücutta beyinden sonra gelen en önemli organların başında bağırsaklar gelir. Bu nedenle bağırsakta meydana gelen problemler genel olarak vücut sağlığını derinden etkiler. Bağırsak florasında meydana gelen değişimler hem fizyolojik hem de psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir.