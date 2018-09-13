HABER

Forcepoint, Türkiye’deki geniş ekosistemi ile yatırımlarına devam ediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.09.2018 12:26 | Son Güncelleme

Forcepoint, Türkiye’nin önde gelen şirketlerin CIO’larını 2019’da karşılaşılacak yenilenen siber risklere karşı önlem almaya çağırdı.

Forcepoint, Türkiye’deki geniş ekosistemi ile yatırımlarına devam ediyor

Siber tehlikeler her yıl artan güvenlik önlemlerine karşı çok sayıda şirkete zarar vermeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketlerinden Forcepoint, yaklaşan 2019 yılı öncesinde daha da güçlenen siber tehlikelere karşı bugünden önlem alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

İstanbul Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirilen bir toplantıyla bu durumu Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin CIO seviyesindeki yöneticileriyle paylaşan Forcepoint, Risk Adaptive Protection ve Dynamic Data Protection çözümlerinin sağladığı avantajları da aktardı.

Forcepoint’un global üst düzey yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte ayrıca Forcepoint’un Türkiye ve bölge özelindeki yatırımlarına dair bilgiler de aktarıldı. Forcepoint EMEA Bölgesi Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Emiliano Massa, Forcepoint EMEA Bölgesi Satış Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Florent Fortune ve Forcepoint EMEA Bölgesi İş Ortaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Neal Lillywhite’ın katıldığı etkinlikte, Türkiye’deki kanal yapısını güçlendirme yönündeki yeni çalışmalara dair bilgiler de aktarıldı.

Türkiye’ye yatırımlar artıyor

Türkiye’nin güçlenen ekonomisinin küçük ve orta ölçekli şirketlerin basamak atlamasını sağladığını belirten Forcepoint Türkiye Ülke Müdürü Levent Turan, bu kurumların siber güvenlik önlemleri alma konusunda aynı hızda davranamadığına dikkat çekti. Bu nedenle Forcepoint olarak bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetlerini artırmak için hazırlık yaptıklarını kaydeden Turan, sundukları İnsan Odaklı Siber Güvenlik Yaklaşımı (Human-Centric Cybersecurity) ve Riske Uyarlanabilir Koruma Yaklaşımı (Risk Adaptive Protection) ve Dinamik Veri Koruma (Dynamic Data Protection) çözümlerinin bu geçiş sürecini kolaylaştırdığını ifade etti.

Forcepoint Toplantı görsel

Forcepoint EMEA Bölgesi Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Emiliano Massa, yaptığı konuşmada EMEA bölgesindeki yatırımlarına dair bilgiler paylaştı. Siber tehditlerin etkisinin kullanıcı hatalarıyla yükseldiğine dikkat çeken Massa, bu yaklaşımla kullanıcıların hareketlerini izleyerek hem onları hem de kurumların sistemlerini koruyan çözümler sunduklarını belirtti. Bu çözümlerin riskler karşı kendilerini uyarlayarak her zaman üst düzey koruma sağladığını vurgulayan Massa, Dinamik Veri Koruma çözümü ile de güncel GDPR ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu gibi uygulamalara uyumu kolaylaştırdıklarının altını çizdi. Massa, Türkiye’nin önemli havayolu şirketlerinden Pegasus Airlines ile gerçekleştirdikleri çalışmanın sadece Türkiye özelinde değil, Forcepoint’in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde örnek başarı hikayesi olarak paylaşıldığını sözlerine ekledi.

Ödüllü güvenlik teknolojisi şirketlerin büyümesine destek oluyor

EMEA Bölgesi Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Florent Fortune ise gelişmekte olan ülkelere yönelik başarılı çalışmalarından örnekler paylaştı. Sundukları ürün ve çözümlerin başarısının NSS Labs gibi bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından onaylandığını belirten Fortune, son olarak yeni nesil güvenlik duvarı (NGFW) ürünlerinin NSS Labs testlerinde siber saldırı girişimlerinin yüzde 99,95’ini bloke etmeyi başararak ilk sırada yer aldığına dikkat çekti. NSS Labs testlerinde son altı yıldır aralıksız zirvede olduklarını kaydeden Fortune, her yıl başarı oranlarını daha da yükselttiklerini sözlerine ekledi. Bu tip çözümlerin özellikle büyüme ivmesine sahip kurumların yeni nesil siber saldırılara karşı hazırlıklı olmasını sağladığını belirten Fortune, Forcepoint çözümlerinin her yıl daha fazla tercih edilen bulut bilişim platformları için de yüksek güvenlik sağladığını ifade etti.

Toplantıda söz alan Forcepoint’in üst düzey yöneticilerinden biri de EMEA Bölgesi İş Ortaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Neal Lillywhite oldu. Şirketin global ekosistem yaklaşımına dair bilgiler paylaşan Lillywhite, Türkiye’nin kanal yapısının da güçlü olduğuna vurgu yaparken, bu etkiyi artırmak için yeni yatırımlara imza atmaya hazırlandıklarını sözlerine ekledi.

Forcepoint™ hakkında

2015 yılında Raytheon Cyber Products ve Websense’in birleşmesiyle kurulan Forcepoint™, Websense’in kullanıcı koruma, veri güvenliği ve bulut uzmanlığı ile Raytheon’un iç tehdit ve analitik teknolojisini ve Stonesoft’un yeni nesil ağ güvenlik kabiliyetlerini tek bir çatı altında buluşturuyor. Buluta erişim güvenlik aracısı (CASB) Skyfence’i de bünyesine katan Forcepoint™, 2017 yılı itibariyle bulut uygulama güvenliği ve görünürlüğü alanını da kapsayan bir hizmetler bütünü sunuyor.

Bu sayede 360 derece siber koruma sunan Forcepoint™ deneyimli ekibiyle aralarında üst düzey güvenlikle korunan büyük ölçekli kurumların da olduğu 20.000’i aşkın kuruma hizmet sağlıyor. Sahip olduğu uzmanlıkla Forcepoint™, güvenlik süreçlerini sadeleştirerek şirketlerin hem veriye hızlı ve kolay bir şekilde erişmesine olanak tanıyor hem de veri ve bilgi hırsızlığının önüne geçiyor.

PARTNERİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesiİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesi
Apple Watch Series 4 duyurulduApple Watch Series 4 duyuruldu
iPhone kutusundan Lightning – 3,5 mm dönüştürücü çıkmayacak!iPhone kutusundan Lightning – 3,5 mm dönüştürücü çıkmayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Forcepoint Dynamic Data Protection

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

İlginizi Çekebilir

Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!

Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar

Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar

Türkiye'de otomobil almak artık çok zor!

Türkiye'de otomobil almak artık çok zor!

Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu

Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Apple Watch Series 4 duyuruldu

Apple Watch Series 4 duyuruldu

iPhone kutusundan Lightning – 3,5 mm dönüştürücü çıkmayacak!

iPhone kutusundan Lightning – 3,5 mm dönüştürücü çıkmayacak!

iPhone Xs, Xs Max ve XR tahmini Türkiye fiyatları

iPhone Xs, Xs Max ve XR tahmini Türkiye fiyatları

Note 9’un yeni rengi ortaya çıktı!

Note 9’un yeni rengi ortaya çıktı!

Spider-Man New Game+ modu yakında yayınlanacak

Spider-Man New Game+ modu yakında yayınlanacak

Battlefield 1 Premium Pass ücretsiz olarak indirilebilir

Battlefield 1 Premium Pass ücretsiz olarak indirilebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.