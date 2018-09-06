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Ford o iddiaları reddetti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.09.2018 09:17 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde The Sunday Times gazetesinde Amerikan otomotiv devi Ford’un Mondeo,  Galaxy ve S-Max modellerini üretimden kaldıracağı iddiaları ortaya atıldı. Ford ise bugün yaptığı açıklamada tüm bu iddiaları reddetti. İşte detaylar.

Ford o iddiaları reddetti

The Sunday Times, raporunda Ford’un 200 bin kişiyi aşan küresel iş gücünün yaklaşık %12’sini maliyet tasarrufları nedeniyle işten çıkarabileceğini belirtmişti. Rapora göre bu 24 bin işçi demek oluyor. Bu oldukça çılgın bir rakam. Öte yandan markanın SUV segmentinde odaklanmak için satışları düşük olan Mondeo, Galaxy ve S-Max gibi modellerini de rafa kaldıracağı iddia edildi.
Ancak Ford, Avrupa genelinde 24 bin işçinin işten çıkarılacağı iddialarını spekülasyon olarak nitelendirdi ve bu yöndeki iddiaları reddetti. Öte yandan rafa kaldırılacağı iddia edilen modellerden biri olan Mondeo içinse “Avrupa’daki ürün yelpazesinin temel bir parçası olarak kalmaya devam edecek” açıklaması yapıldı.

Ford Mondeo için bu yıl içinde yapılacak bir dizi yükseltme mevcut!

Amerikan otomotiv devinin orta ölçekli otomobili Ford Mondeo ile Galaxy ve S-Max gibi van modellerini halihazırda Valencia’daki fabrikasında üretiliyor. Öte yandan yaklaşık 3.500 kişinin istihdam edildiği bu fabrikada markanın Connect ve Kuga gibi modelleri de üretiliyor. Eğer bu modeller üretim hattından çekilecek olsaydı tesisteki iş gücünde mutlaka bir azalma olurdu. Ancak bilindiği üzere üretim kesintisiz olarak devam ediyor.

Amerikan otomotiv devi 2018’in ikinci çeyreğinde Avrupa’da 57 milyon avro zarar etti. Bugün şirket içi departmanlara atılan e-postada yılın ilerleyen aylarında yapılacak olan bir takım iyileştirmelerden bahsedildi. Şirketin Avrupa pazarı için yeniden yapılanmaya gittiği doğru. Yıl sonu hedeflerine ulaşabilmek için Avrupa operasyonları revize edilecek. Bu şekilde verimliliğin yükseltilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi amaçlanıyor.

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Ford otomobil teknoloji

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