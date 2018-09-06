Ford o iddiaları reddetti

The Sunday Times, raporunda Ford’un 200 bin kişiyi aşan küresel iş gücünün yaklaşık %12’sini maliyet tasarrufları nedeniyle işten çıkarabileceğini belirtmişti. Rapora göre bu 24 bin işçi demek oluyor. Bu oldukça çılgın bir rakam. Öte yandan markanın SUV segmentinde odaklanmak için satışları düşük olan Mondeo, Galaxy ve S-Max gibi modellerini de rafa kaldıracağı iddia edildi.

Ancak Ford, Avrupa genelinde 24 bin işçinin işten çıkarılacağı iddialarını spekülasyon olarak nitelendirdi ve bu yöndeki iddiaları reddetti. Öte yandan rafa kaldırılacağı iddia edilen modellerden biri olan Mondeo içinse “Avrupa’daki ürün yelpazesinin temel bir parçası olarak kalmaya devam edecek” açıklaması yapıldı.

Ford Mondeo için bu yıl içinde yapılacak bir dizi yükseltme mevcut!

Amerikan otomotiv devinin orta ölçekli otomobili Ford Mondeo ile Galaxy ve S-Max gibi van modellerini halihazırda Valencia’daki fabrikasında üretiliyor. Öte yandan yaklaşık 3.500 kişinin istihdam edildiği bu fabrikada markanın Connect ve Kuga gibi modelleri de üretiliyor. Eğer bu modeller üretim hattından çekilecek olsaydı tesisteki iş gücünde mutlaka bir azalma olurdu. Ancak bilindiği üzere üretim kesintisiz olarak devam ediyor.