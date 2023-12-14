Forklift ehliyeti nedir, şartları nelerdir? Forklift ehliyeti nasıl alınır?

2016 senesinden sonra yapılan düzenlemelerle birlikte eski tip ehliyetlerin yerini yeni tip ehliyetler almıştır. Bireylerin trafiğe çıkıp araç sürebilmeleri için kimlik niteliğine sahip olan sürücü belgesine sahip olması gerekir. Bu sürücü belgeleri otomobiller için ayrı, motosikletler için ayrı, otobüs, minibüs, traktör, kamyon veya tır için ayrıdır. Her bir araç için farklı olan ehliyet türleri bazı simgelerle gösterilir. Forklift ehliyeti ise G sınıfına giren bir sürücü belgesidir.

Forklift ehliyeti nedir?

Kara yollarında araç kullanabilmek için ehliyet alınması zorunludur. Her araç tipi için farklı sürücü belgesine başvurulur. Bu belgelerden biri de G sınıfına giren ve forklift ismiyle bilinen sürücü belgesidir. Sıklıkla çalışmalarda kullanılan iş makineleri, folklift olarak tanımlanmaktadır. Bir nevi yük taşıma aracı olarak da tabir denilen bu makinelerin bilgili kişiler tarafından kullanılması son derece önemlidir. Makine kullanımı hakkında hiçbir bilgisi olmayan bireylerin bu tür iş makinelerini kullanmaları ciddi kazaların yaşanmasına ve yaralanmalara neden olabilir.

Forklift kullanım alanlarına göre dört farklı türe sahiptir. Taşınması çok zor yükleri bir yerden alıp başka bir yere taşımaya yarayan bu makineleri kullanmak için ehliyete sahip olunması gerekmektedir. Bu sürücü belgesine sahip olunmadan yük taşımak, istifleme yapmak, yük yüklemek yasal değildir. G sınıfı ehliyet belgesi olarak da bilinen bu ehliyete sahip olanlar; folklift başta olmak üzere, greyder, dozer, kepçe, kazıcı gibi iş makinelerini de kullanabilir.

Forklift ehliyeti şartları nelerdir?

Forklift denilen iş makinelerinin kullanılabilmesi için G sınıfı sürücü belgesine sahip olunması son derece önemli bir konudur. İşinde uzman olmayan ve ehliyet sahibi olmayan bireylerin bu tür iş makinelerini kullanması yasal değildir. Bu yüzden forklift kullanırken hem ehliyet sahibi olmak hem de bu iş alanında bilgi sahibi olmak önemlidir. Belgesi olmayanlar 7-7583 Sayılı İş Emniyeti ve İş Güvenliği Tüzüğü ile 1475 İş Yasası kapsamınca suçlu sayılmaktadır.

G sınıfı sürücü belgesi içerisinde yer alan forklift ehliyeti, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmektedir. Bu ehliyet aynı zamanda operatör belgesi olarak bilinmektedir. Forklift sürücü belgesine sahip olunabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmiş olması gerekir. Bu bağlamda forklift ehliyeti şartları genel olarak şunlardır:

En az ilkokul düzeyinde diplomaya sahip olmak

18 yaşını bitirmiş olmak

Sağlık raporu

Hüküm giymiş olmamak ve cezalı olmamak

Yasalar gereği belge alınmasında herhangi bir engelin bulunmaması

Forklift alanında eğitim verilen kurumlara katılım sağlanmış olması gerekmektedir.

Forklift ehliyeti nasıl alınır?

Forklift denilen iş makinelerini kullanma yetkisine sahip olabilmek için G sınıfı bir sürücü belgesine ihtiyaç vardır. Bunun için de ilk olarak bu alanda eğitim veren kurumlara gerekli olan evraklarla birlikte başvuru yapılması ve ardından da hem teorik hem de uygulamalı eğitimlere katılım sağlanması gerekir. Bu kurumların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olması büyük önem taşır. Bu ehliyet olmadan iş makineleri kullanmak hem ciddi bir suçtur hem de bunun yasal olarak bir cezası vardır.

Kurstaki eğitimleri tamamlayıp hem yazılı hem de uygulamalı sınavlardan da geçerli not alan bireyler belirlenen harç paralarını da ödedikten sonra forklift operatörlük belgelerini almaya hak kazanır. Bu belgelerin geçerlilik süresi değişen düzenlemelerle birlikte 10 yıldır.





