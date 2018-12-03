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Fortnite ve Nvidia hediye dağıtıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.12.2018 09:49 | Son Güncelleme

Fortnite ve Nvidia işbirliğine gittiğini açıkladı. Seçili Nvidia ekran kartlarını satın alan Fortnite oyuncularına, oyun içi hediyeler verilecek. İşte Fortnite’ın vereceği o hediyeler!

Fortnite ve Nvidia hediye dağıtıyor!

Ekran kartı devi Nvidia ile Epic Games bugün ortaklığa gittiğini açıkladı. Daha önce Galaxy Note 9’un çıkışında Samsung, Nintendo Switch’in bundle paketinde de Nintendo ile anlaşan Epic Games, yine oyunculara ortaklık sayesinde birçok hediye dağıtacak.

Açıklamalara göre; Nvidia GeForce GTX 1070 Ti, GTX 1070 veya GTX 1060 ekran kartlarından birini satın alanlara oyun içi 2.000 V-Papel ve bir takım setler verilecek. Ortaklık ile dağıtılacak olan hediyelerin tam listesi aşağıda yer alıyor.

2.000 V-Papel

Özel Fortnite Karşı Saldırı Seti şunları içeriyor:

oRefleks Kıyafeti (Nadir)
oMetal Bumerang Planörü (Nadir)
oKöşeli Kazma (Sıradışı)
oMüdahale Çantası Sırt Süsü
Eğer Fortnite oynuyor ve yakın zamanda Nvidia ekran kartı almak istiyorsanız buradaki linkten satın alma işlemini gerçekleştirerek hediyelere sahip olabilirsiniz. Bu kampanyanın 29 Kasım 2018 Perşembe – 29 Ocak 2019 Salı tarihleri arasında süreceğini belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Fortnite NVIDIA

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