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  4. Foseptiğe düşmüştü! 4 yaşındaki küçük Naz Gül'e son veda... 1 hafta önce Adana'ya taşınmışlar

Foseptiğe düşmüştü! 4 yaşındaki küçük Naz Gül'e son veda... 1 hafta önce Adana'ya taşınmışlar

19.10.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da dün meydana gelen kahreden olayda 4 yaşındaki Naz Gül, kapağı açık foseptiğe düşerek hayatını kaybetmişti. Küçük kız bu gün toprağa verilirken, ailesi güçlükle ayakta durabildi. Bununla birlikte acılı ailenin hafta önce Kayseri'den Adana'ya taşındıkları belirtildi.

Adana Kozan’da, dedesine ait bahçede arkadaşları ile oynayan Naz Gül Akduman'ın, dün saat 12.30 sıralarında kaybolduğunu fark eden ailesi, küçük kızı aramaya başladı. Naz Gül'ün arkadaşları, bahçedeki kapağı kırık foseptiği gösterip, düşmüş olabileceğini söyledi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden de vidanjör talep edildi. Suyun tahliye edilmesinin ardından 4 metre derinliğindeki foseptiğe giren ekipler, Naz Gül'ün cansız bedenine ulaştı. Foseptiğin açık kapağı ise görevlilerce kapatıldı.

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CENAZESİ AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Naz Gül'ün cenazesi, amcası Ramazan Akduman'a teslim edildi. Naz Gül Akduman'ın cenazesi, Güneri Mahallesi Mezarlığı'na getirilirken, annesi Sevgi ve babası Mehmet Akduman, güçlükle ayakta durdu. Kılınan namazın ardından Naz Gül'ün cenazesi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Öte yandan Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde mobilyacılık yapan Mehmet Akduman'ın (27), eşi Sevgi (27), çocukları Naz Gül ve Oğuz Akduman (2) ile birlikte geçen hafta Kozan'a taşındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan foseptik
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