Foto muhabirlerin gözü ile 15 Temmuz

'TARİHE KANIT BIRAKTIK'

Foto muhabirlerinin tarihe tanıklığını olayların en yakınında yer alarak yaptığına dikkat çeken Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, “Çektiğimiz fotoğraflar, tarihi birer belge olarak geleceğe aktarılırken bu belgelerin toplayıcıları meslektaşlarımız, en sıcak noktalarda canlarını hiçe sayarak basar deklanşörüne. 15 Temmuz gecesi de öyle oldu. Ülkemizin en karanlık gecesinde onlarca foto muhabiri korkusuzca deklanşöre bastı. Bir çoğu ölümden döndü. O gece deklanşöre basan cesur foto muhabirlerinin gözü ile fotoğraflarımızı tarihe kanıt bırakıyoruz.” diye konuştu.