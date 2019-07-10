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Foto muhabirlerin gözü ile 15 Temmuz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:30 | Son Güncelleme

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların anlatıldığı fotoğraf sergisi 11 Temmuz Perşembe günü Saat 11:00’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Holü’nde açılıyor. Sergide fotoğrafların yanı sıra o gecenin en yakın tanıkları foto muhabirlerinin yaşadıkları da yazılarla sunuluyor. 

19 Temmuz’a kadar açık kalacak sergide Türkiye’de görev yapan uluslararası ajansların foto muhabirleri, ulusal ajansların, gazete ve dergilerin foto muhabirlerinin gözü ile 15 Temmuz’un çarpıcı kareleri ortaya konuyor. 

Sergide Reuters, AFP, AP, EPA, Anadolu Ajansı, İHA, Depo Photos, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Cumhuriyet, Sözcü, Habertürk gazeteleri Cumhurbaşkanlığı, CHP ve bazı belediyelerde görev yapan 47 foto muhabirinden 95 kare bulunuyor.  

'TARİHE KANIT BIRAKTIK'

'TARİHE KANIT BIRAKTIK'
Foto muhabirlerinin tarihe tanıklığını olayların en yakınında yer alarak yaptığına dikkat çeken Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, “Çektiğimiz fotoğraflar, tarihi birer belge olarak geleceğe aktarılırken bu belgelerin toplayıcıları meslektaşlarımız, en sıcak noktalarda canlarını hiçe sayarak basar deklanşörüne. 15 Temmuz gecesi de öyle oldu. Ülkemizin en karanlık gecesinde onlarca foto muhabiri korkusuzca deklanşöre bastı. Bir çoğu ölümden döndü. O gece deklanşöre basan cesur foto muhabirlerinin gözü ile fotoğraflarımızı tarihe kanıt bırakıyoruz.” diye konuştu. 

SERGİDE FOTOĞRAFLARI YER ALAN FOTO MUHABİRLERİ

SERGİDE FOTOĞRAFLARI YER ALAN FOTO MUHABİRLERİ
Abdurrahman Antakyalı, Adem Altan, Ahmet İzgi, Ali Ekeyılmaz, Ateş Tümer, Aytaç Ünal, Barış Kaygusuz, Burak Altınöz, Bülent Kılıç, Bülent Uzun, Cem Bakırcı, Dağhan Kozanoğlu, Elif Öztürk, Emrah Gürel, Emre Tazegül, Enver Alp, Erçin Top, Ferhat Uludağlar, Gökhan Balcı, Hüseyin Aldemir, İbrahim Yurtbay, İsmail Coşkun, Kayhan Özer, Kemal Arslan, Kenan Gürbüz, Levent Kulu, Mert Gökhan Koç, Murad Sezer, Murat Şengül, Necati Savaş, Okan Özer, Osmancan Gürdoğan, Özkan Bilgin, Raşit Aydoğan, Recai Kömür, Rıza Özel, Sedat Suna, Selahattin Sönmez, Selçuk Şamiloğlu, Tümay Berkin, Ümit Turpçu, Yağız Karahan, Yasin Bülbül, Zekeriya Albayrak, Ziya Köseoğlu.
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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz 15 Temmuz darbe girişimi

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