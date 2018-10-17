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Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 11:52 | Son Güncelleme

İstanbul'da ani gelişen olaylara daha çevik ve atak müdahale edebilmesi için yaklaşık 16 bin polis ve bekçiye komando eğitimi verildi. Eğitime katılan polisler, birbirinden zorlu parkurlarda ter döktü.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda Eğitim Şube Müdürlüğü'nün koordine ettiği eğitime il genelinde görev yapan amir, polis ve 'gece kartalları' olarak bilinen bekçiler katıldı. Kursiyerler kendi beylik tabancaları ve görevde kullandığı uzun namlulu tüfeklerle eğitim yaptı. 'Acil müdahale, Şüpheli kişi, Araç durdurma ve Güvenli müdahale' adlı eğitimle görevlilerin silah kullanmak zorunda kaldığı olaylarda suçlulara en az zararı vererek etkisiz hale getirmek, ani gelişen olaylar karşısında refleks olarak düzgün silah kullanmalarını sağlamak ve silah kullanma becerilerini artırması amaçlanıyor.

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İŞTE VERİLEN O EĞİTİMLER…

İŞTE VERİLEN O EĞİTİMLER…
Eğitimine katılan kursiyer polislere tabanca ve uzun namlulu silahlarla 'Operasyonel atış teknikleri', 'Hareketli hedefe atış', 'Tek elle atış', 'Şüpheli kişi ve araç durdurma', 'Arama ve güvenli müdahale', 'Bina içi arama', 'Şahıs ve araç arama teknikleri' ile 'Yakın alan çatışma eğitimi', 'Şüpheli paketlere karşı güvenlik tedbirleri', 'El yapımı patlayıcılara karşı harekat tarzı', 'Pusudan kurtulma', 'Ani gelişen olaylara karşı harekat tarzı', 'Terörizme karşı önemli tesislerin korunması' gibi pek çok eğitim verildi.
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21 GÜNLÜK EĞİTİMİ 15 BİN 419 KİŞİ TAMAMLADI

21 GÜNLÜK EĞİTİMİ 15 BİN 419 KİŞİ TAMAMLADI
2016 yılı Nisan ayında başlayan 21 gün süren eğitim ile il genelinde görev yapan 38 bin 500 personelin 2016 yılında 3 bin 361'i, 2017 yılında 5 bin 414'ü ve 2018 yılı Ekim ayına kadar 6 bin 644'ü eğitim gördü. Eğitim alan bin 850 amir, 10 bin 946 polis ve 2 bin 623 bekçi kadrolarında görev yapan toplam 15 bin 419 kursiyer eğitimlerini tamamladı.
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DOĞRU KAS HAFIZASIYLA HIZLI MÜDAHALE ŞEKLİ ÖĞRETİLİYOR

DOĞRU KAS HAFIZASIYLA HIZLI MÜDAHALE ŞEKLİ ÖĞRETİLİYOR
Eğitim sorumlusu Komiser Yardımcısı Ahmet Doğukan Aydın, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine yaptığı açıklamada 2,5 yılda yaklaşık 16 bin personele eğitim verdiklerini, doğru kas hafızalarıyla olaylara en hızlı biçimde müdahale edilmesi gerektiğini sağladıklarını söyledi. Aydın, eğitimin amacı hakkında, "Burada dinamik ve gerçeğe yakın bir eğitim veriyoruz.
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Böylece personellerimizi sokağa daha hazır hale getiriyoruz. Eğitime katılan polislerimizin özgüvenlerini daha da arttırıyoruz. Kullanmış oldukları silahların taktiksel kullanımı ve taktiksel atışlar hakkında eğitim veriyoruz. En önemli hedefimiz polislerimize doğru yüklemeleri yaparak, doğru kas hafızaları oluşturmak. Bu kas hafızalarıyla olaylara doğrudan en hızlı biçimde müdahale etmelerini sağlıyoruz" dedi.
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ÜST DÜZEYDE SİLAH KULLANMAYI ÖĞRENDİK

ÜST DÜZEYDE SİLAH KULLANMAYI ÖĞRENDİK
Eğitime katılan kursiyer polis memuru Anıl Ulu, polis okulundan bu yana çeşitli eğitimler aldığını ve bu eğitimin diğerlerinden yararlı olduğunu ifade etti. Ulu, "Bu aldığımız eğitim diğer eğitimlerimizi tamamlayıcı şekilde oldu. En üst düzeyde silah kullanmayı ve suçlu kişileri etkisiz hale getirmeyi öğrendik. Halkımızla ve bizim yardımımıza muhtaç insanlarıla ilgili gerek sözlü gerek fiziken arttırmak amaçlı gayet verimli bir eğitim oldu. Eğitimimizin bitmesine de az kalmasına rağmen, kendimizi üst seviyelere çekmiş durumdayız" diye konuştu. (DHA)
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Tayyip ordusunu kuruyo millete karşı
“TÜM KADROLAR POLİS; ASKER; ZABIT KATİBİ; İNFAZ KORUMA MEMURU.... vs vs.. HEP SAVAŞ DURUMU... NORMALE DÖNMEK İSTİYORUZ ARTIK!!
iki gun donra hepsi hantal gobekli olur kosamazlarda o yuzden bizler gibi devamli aktif olsunlar
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